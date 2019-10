En el Mercado Central aseguran que se mantienen los precios pero bajaron las ventas

Productores que desde el Mercado Central distribuyen los productos a verdulerías, hoteles y mercados, aseguran que en el último año bajaron hasta en un 50 por ciento las ventas dependiendo los productos. Los precios si bien tienen variaciones, son dependiendo la temporada y no es mucho la suba, sin embargo coincidieron que “la gente ya no compra como antes”.

Juan Gal es de Corpus, viene de lunes a sábado todos los días al Mercado Central con verduras y frutas de estación. El Mercado abre a las 5 de la madrugada y los domingos a las 3 y son los días que salen por las noches, para estar temprano en Posadas. Para Juan, este trabajo aún sigue siendo rentable porque es quien produce y vende, de lo contrario asegura que no sería redituable. El trabajo es de todos los días, para las familias productoras no hay sábados ni domingos.

Los días claves son lunes, miércoles y viernes asegura Juan. En cuanto a los precios dijo que no sufren mucha variación. Si bien en el caso de Juan tuvo que contratar personal, asegura que toda la familia está vinculada al trabajo para que sea rentable.

Situación similar es la de Alfredo Pasec, pero como no produce lo que vende, es aún más complicado. La mercadería que distribuye es de Mendoza, Corrientes y algo de Misiones. Aseguró que las ventas bajaron hasta en un 50 por ciento, si bien aún sigue trabajando con los mismos recursos humanos, manifestó que cuesta mucho mantener el negocio y al personal. Indicó que la última semana fue donde se notó mucho la baja en las ventas.

Elena Da Siva de Cerro Corá, es productora y vende en el Mercado Central hace ya 30 años. Tiene naranjas, verduras, morrón, carbón, entre otros productos y asegura que las ventas comenzaron a bajar hace unos tres años, pero en los últimos meses se notó mucho más. “No se vende más como antes, pero hay que venir todos los días. Hace tres, cuatro año que los clientes no compran como antes”, señaló. En el Mercado Elena trabaja solamente con un chico ya que “por las bajas ventas no podemos sostener a empleados”, manifestó. De todas maneras, no es la primera crisis que atraviesan los comerciantes y productores del Mercado Central, si bien hay preocupación, sigue habiendo mucha voluntad y fuerza para que cada mañana comercios de Posadas y otras localidades tengan sus frutas y verduras frescas.