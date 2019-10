Fútbol: Crucero del Norte ya conoce su terna arbitral para su visita Concepción del Uruguay

Luego de vencer como local a Sportivo Belgrano por 1-0, el elenco “colectivero” intentará seguir por la senda de los triunfos, en esta oportunidad visitará a Gimnasia el día sábado, a partir de las 16.

El Consejo Federal dio a conocer los horarios de los partidos y quienes serán los árbitros de la octava fecha de la tercera categoría del fútbol argentino, Crucero tendrá como juez principal a Nahuel Viñas y sus asistentes serán Carlos Mihura y Guillermo Yacante.

El elenco de Sandro Bárbaro suma 10 puntos en total, y todavía no conoce la derrota en condición de visitante, siempre que fue de visitante sumó, en esta oportunidad, el rival será Gimnasia de Concepción del Uruguay que solamente tiene 4 unidades, y en su última presentación de local cayó por 2-1 ante Boca Unidos y su último partido fue ante Chaco For Ever y perdió por 4-0.

El equipo que dirige Sandro Bárbaro trabajó ayer por la tarde en el estadio Andrés Guacurari, donde realizó trabajos de definición. Además, podrá contar con la vuelta de Jesús Vera, quien cumplió con las dos fechas de suspensión.

Por otra parte, el plantel viajará rumbo hacia Concepción del Uruguay esta noche y quedará concentrado a la espera del partido. La mala noticia es que Facundo Tello no podrá estar a disposición de Bárbaro ya que tiene una molestia en el aductor derecho.