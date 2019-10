El inusual lugar en el que se montará la cabina del VAR para el Superclásico en la Bombonera

Después de que la Conmebol anunciara que la sala de video se instalará dentro del estadio, especificaron en qué sitio del Alberto J. Armando

En la Bombonera se va alistando todo para lo que será la revancha por las semifinales de la Copa Libertadores entre Boca y River, después del 2-0 que favoreció al equipo de Marcelo Gallardo en la ida disputada en el Monumental. El martes 22 de octubre será el desquite.

Lo primero que se resolvió fue la designación de los árbitros, con la sorpresa de una terna argentina encargada de la cabina del VAR. Y Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, adelantó que la sala de video estará instalada adentro del estadio Alberto J. Armando y no en las afueras como venía sucediendo hasta ahora.

«La cabina va a estar en la cancha y la seguridad está garantizada. Ojalá no pase nada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol», imploró el ex juez brasileño, quien opinó que lo mejor sería que no se utilizara el VAR en ninguna de las semis (la otra será el miércoles 23 entre Flamengo y Gremio en Río de Janeiro, tras el 1-1 en Porto Alegre).

Los argentinos Mauro Vigliano, Fernando Rapallini y Hernán Maidana fueron apuntados para asistir al brasileño Wilton Sampaio (con Fabricio Vilarinho y Rodrigo Herrera) desde la cabina del VAR.

¿Dónde estará situada la misma? Según pudo averiguar Infobae, en las entrañas de la Bombonera: más precisamente en el vestuario que utiliza la Reserva. Allí entonces se sentaría frente a los televisores la terna argentina (Vigliano, Rapallini y Maidana), el chileno Carlos Astroza (observador del VAR) y el paraguayo Enrique Cáceres (asesor internacional). En tanto, Sampaio podrá revisar las jugadas en la pantalla situada al costado del campo, de cara a las plateas (enfrente a la zona de palcos y bancos de suplentes).

Este jueves cuando las autoridades de la Conmebol se reúnan con los directivos de Boca y River se confirmará el sitio donde se montará la cabina del VAR.

Seneme, quien desmintió que haya habido pedidos de dirigente a la hora de las designaciones, exclamó en diálogo con Radio Continental: “¿Sería justo para Boca o River no tener al mejor árbitro de VAR de Sudamérica? Los que se vienen son los dos partidos más importantes del año, no sería justo tener designados quienes no son los mejores”.

(Infobae)