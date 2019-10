La anécdota de Cacho Castaña sobre cómo se “escapó” de Carlos Monzón

El músico contó en una entrevista con Mirtha Legrand cómo fue su relación con Susana Giménez y Carlos Monzón.

Cascho Castaña murió este martes a los 77 años. El cantante argentino permanecía internado, desde hacía varios días, en terapia intensiva, en los Sanatorio de los Arcos. Castaña venía luchando contra una larga enfermedad y si bien, este había sido un año lleno de conciertos, en los últimas semanas, su salud había comenzado a empeorar.

A pesar de que por decisión de su familia, su pronóstico era reservado, uno de los últimos partes médicos afirmaba que el músico que estaba siendo tratado “con antibióticos de amplio espectro y bajo sedación profunda”.

Sin embargo, durante su lapso en el sanatorio, Cacho estuvo acompañado por sus grandes amigos. Una de las relaciones más profundas del músico, sin dudas, fue Susana Giménez. La relación entre ambos comenzó justo cuando la conductora terminaba su relación con el boxeador, Carlos Monzón.

En una de sus últimas entrevistas con Mirtha Legrand, el músico recordó cómo se “escapó” del boxeador, en unas vacaciones con la conductora.

“Ella estaba separada de Monzón, pero él insistía. Un día con Susana estábamos juntos y también estaba uno de los bailarines de ella, Adrián. De un momento otro él viene dice: ‘Cacho, rajemos que viene el Negro’. Claro, ‘el Negro’ estaba tocando bocina. Y bueno no me quedó otra que esconderme. Me metí en el baúl de Adrián para que no me vea. Entonces escucho que le dice ‘¿Este auto es tuyo?’ y él dice ‘Sí, Si’. Bueno, me quedó frente a la playa unas horas ahí”, explicó el músico, entre risas.

La relación entre Castaña y Susana Giménez fue fugaz, pero muy intensa. De hecho, a pesar del paso de los años, los dos lograron una amistad única.

Fuente: Radio Mitre