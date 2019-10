Proyecto de ley de Derecho al Acceso a la Información Judicial trata hoy la Legislatura provincial

Con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones llega este jueves al recinto el proyecto de ley unificado que establece el derecho al acceso a la información judicial por parte de la población de la provincia. Los dos proyectos presentados por los diputados, Carlos Rovira y Víctor Kreimer respectivamente, fueron unificados en la Comisión para lograr un dictamen favorable que es el que llega al Recinto.

Víctor Kreimer- Misiones Online

El diputado Víctor Kreimer dijo a Misiones Online que lo que se busca a través de la ley es la obligatoriedad de que las sentencias, resoluciones y acordadas, tanto del Superior Tribunal de Justicia (STJ) como los tribunales que de él dependen deben ser publicadas de forma obligatoria en alguna plataforma digital, que puede ser la página web del propio Poder Judicial o puede ser un boletín digital creado especialmente, “la idea es que el ciudadano, los abogados, los periodistas, personas que deseen acceder a esta información la tengan accesible y de manera gratuita”.

Explicó Kreimer que “se establecen en la ley algunos resguardos relacionados con la información personal de las personas porque hay cuestiones que son sensibles, incluso que están protegidos, por ejemplo, en las causas que incluyen a menores que deben ser resguardadas, entonces se ha creado una doble instancia de control. Se pone en primera instancia en cabeza del juzgado que dicte la sentencia de elevar para la publicación de la misma pero ya resguardando la integridad de las personas y la otra instancia de control, en el propio STJ en una Dirección de Acceso a la Información Judicial que se crea a través de la ley que tiene que hacer un segundo control antes de su publicación”.

El legislador agregó que “la idea es que sea algo sencillo, rápido y por sobre todas las cosas hoy no es demasiado costoso implementarlo, el Poder Judicial de la Nación ya lo está haciendo desde hace unos cuantos años, incluso hay un modelo en todo el país que la Justicia Federal lo está implementando que se puede seguir y creo que va a beneficia en muy buena medida el trabajo de los abogados de tener acceso a una jurisprudencia provincial que hoy por hoy no tienen y a la gente que esté interesada en saber qué opina la justicia misionera en alguna causa va a poder hacerlo”.

Consideró el diputado Kreimer como posible que podría ser una página similar a la que hoy existe para seguimiento de expedientes pero destacó que, “para acceder a los expedientes hay que tener una clave de acceso, estar registrado en el sistema, porque está orientado a los abogados que están litigando”, para agregar que esta propuesta es “que sea un acceso más público por eso el resguardo de las personas, detalles que no hacen al fondo de la causa pero si pueden ser sensibles para la gente que está involucrada en la situación judicial deben estar resguardados de otra forma porque la idea es que sea accesible a quien esté interesado, independientemente que sea abogado o no y que esté involucrado en ese juicio o no. Puede ser un sistema similar pero claramente es que sea algo mucho más abierto para que el acceso sea más democrático”.

EP/E.J.