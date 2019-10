Penayo: “El intento de destitución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, es un atentado contra todos los países que viven en democracia”

De este modo, el Defensor del Pueblo de Posadas Alberto Penayo, se refirió al accionar de los diputados que buscan destituir al funcionario responsable de velar por los Derechos Humanos guatemaltecos, Augusto Jordán Rodas Andrade; en consonancia con el comunicado emitido desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (a la cual pertenece), y que se ha manifestado acompañando y apoyando al Procurador del país central.

El defensor de la capital posadeña agregó “el intento de destitución, es un atentado contra todos los países que entendemos claramente que la defensa de esta institución como Institución encargada de velar por los Derechos, asegura en Guatemala o en Argentina o en cualquier otro país, la libertad, la expresión y la vida”.

“Esto no es inocente, ya que el procurador es un férreo defensor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la lucha contra la corrupción. Fue elegido ombudsman en el 2017 y desde entonces no ha parado” destacó Penayo. Y aseveró “ésta es una estrategia reincidente en los últimos años, que busca debilitar la gestión de Andrade con la quita de fondos para luego adjudicarle el no cumplimiento de sus funciones”. Respecto a ello cabe señalar, que Rodas había denunciado no contar con los fondos para operar los 3 últimos meses del año y exigió al Ministerio de Finanzas el desembolso, para cumplir con sus obligaciones, entre ellas poder pagar los sueldos de sus empleados.

“Estaremos atentos y siguiendo de cerca como continúa este proceso” afirmó Penayo y remarcó “nuestro deseo está puesto en mantener los valores y principios de la Democracia en alto y en definitiva, intentar desestabilizar a un organismo defensor de derechos humanos, me parece que es un golpe duro y fuerte a la humanidad toda, que no debe ser tomado a la ligera”.

Manifiesto de ADPRA

Citando el documento “La Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina acompaña al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, en este difícil momento que su institución se encuentra atravesando, frente a la reciente iniciativa por parte de un grupo de Diputados del Congreso de la República de Guatemala, que tiene por objetivo destituirlo.

A este acontecimiento se le añade el proceso de desfinanciamiento que ha sufrido la institución en los últimos meses, obstaculizando el cumplimento de sus deberes y responsabilidades como garante de los derechos humanos en Guatemala.

Las Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina nucleados en ADPRA manifestamos nuestra profunda preocupación por los intentos de desestabilización de la Procuración de los Derechos Humanos de Guatemala, y le enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo al Procurador Rodas Andrade”.