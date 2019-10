Una mujer de 27 años ingresó al hospital de Montecarlo en trabajo de parto y murió: la familia denuncia “supuesta mala praxis”

El hecho ocurrió el martes por la mañana. Tanto la mujer como el bebé perdieron la vida. Ocurrió en el Hospital de la Capital provincial de la Flor y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar qué provocó el deceso.

Paola Carballo en FM Show.

La víctima Johanna Carballo, cursaba la semana 37 de su embarazo y debía dar a luz el próximo fin de semana. El domingo último concurrió al hospital de Montecarlo por dolores, la revisaron, la mandaron a su casa, pero el lunes volvió porque no se sentía bien. La dejaron en observación y el martes, ingresó a la sala de partos donde se descompensó. Tras ese cuadro los médicos la derivaron al Samic de Eldorado, pero afirman que en el camino sufrió un pico de presión. Ya en la Capital del trabajo nada pudieron hacer por ella y su bebé, quienes ingresaron al nosocomio sin signos vitales. La familia denuncia supuesta “mala praxis”.

Su hermana, Paola Carballo contó que la mujer se presentó en reiteradas oportunidades en el hospital, alegando que sentía fuertes dolores similares a las contracciones. Los médicos, interpretando que se trataba de una infección, le recetaron pastillas y le indicaron que regrese a su casa.

La joven, volvió el lunes al hospital donde la dejaron en observación y se esperaba que la trasladen al hospital Samic de Eldorado, hecho que no pudo darse debido a que la ambulancia no estaba disponible. Ya el martes último cerca de las 10:30 horas, rompió bolsa y debieron ingresarla a la sala de partos donde no permitieron el ingreso de sus familiares.

Durante toda esa secuencia, su familia notaba que “corrían solicitando ayuda porque se complicó la situación”, pero sostuvieron que continuaban sin dejarlos ingresar al lugar. Los médicos que la atendieron le explicaron que había sufrido un paro cardiorespiratorio y que, al intentar reanimarla, “no pudieron estabilizarla” por lo que recién en ese momento decidieron derivarla.

La familia aseguró que ella “ya había salido de Montecarlo sin signos vitales”. Ya en el Samic manifestaron que la joven, al presentar antecedentes por complicaciones durante el embarazo, debía ser tratada con delicadeza. Sin embargo no fue trasladada con tiempo y sus allegados afirman que “desde que comenzó a tomar esas pastillas, no sentía las patadas del bebé”, dijo Paola.

Carballo, era madre de otros tres niños de 11, 7, y 4 años. Hoy su familia reclama justicia. El cuerpo de la muchacha y el de su bebé fueron trasladados a Posadas para la autopsia correspondiente y luego serán entregados a sus familiares, quienes se acercaron hasta la Comisaría de Eldorado a formalizar la denuncia por mala praxis. La investigación continúa en Montecarlo.

GS