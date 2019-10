Octubre, mes rosa: dolor, bulto o cambios en la piel del pezón son signos de alerta para ir al médico

El autoexamen mamario permite detectar alguna anormalidad en los senos y es de suma importancia, pero no es efectivo para la etapa inicial del cáncer de mama, por lo que recomiendan hacerse los exámenes habituales especialmente a partir de los 40 años y según indicación del ginecólogo. Silvia Ayala, ginecóloga a cargo del Programa de Prevención de cáncer Cérvico uterino afirmó que las mujeres suelen postergar estos exámenes porque priorizan a su familia y no piensan en el bienestar propio y el impacto de una enfermedad en el entorno familiar.

Silvia Ayala. Radio Libertad.

Silvia Ayala, ginecóloga a cargo del Programa de Prevención de cáncer cérvico uterino instó a que las mujeres se hagan sus exámenes periódicamente. Según la especialista, a diferencia del hombre que no hace sus controles o que se resiste ir al médico por temor o “porque confía en que está bien”, la mujer prioriza otras actividades y personas. “Sabemos que debemos hacernos el control, pero siempre los postergamos”. Añadió que cuando en la familia toca una de estas patologías no solo afecta mucho a la persona, sino a todo su entorno.

Cáncer de mama:

Si bien el autoexamen mamario es recomendable que se realice mínimo una vez al mes, el cáncer en sus inicios no es palpable “cuando ya nos tocamos algo, se convierte en urgente porque la mamografía es un método complementario, pero lo que debemos hacer desde la adolescencia es el autoexamen mamario”. Precisó que muchas veces los bultos en los senos se descubren durante un baño y deben ser una señal de alarma. Recomendó que el autoexamen se realice, una semana después del ciclo menstrual, “porque allí es donde se pueden sentir mejor las cosas”.

La especialista informó que lo recomendable es que se realicen las mujeres a partir de los 40 años a los 70 y aquellas que tengan familiares directos con algún tipo de cáncer de mama. “El hacer la mamografía no excluye pasar por el ginecólogo, lo que facilita es que puede hacerse la mamografía sin orden del ginecólogo a partir de los 40 años”.

En relación al autoexamen, precisó que no todos los nódulos son malignos, pero que “deben ser observadas a través del tiempo y ayudadas a través del tiempo.”.

“No es fácil llegar a un consultorio y quedarse expuesto, pero hay que hacerlo. Con esta tecnología podemos prevenir mucho dolor hacia adelante y está al alcance de toda mujer misionera, viva en la capital o en el interior”.

En ese sentido, invitó a las misioneras a realizarse algún examen en sus centros y mamógrafos en

Iguazú, Obera, Eldorado y Posadas. Anunció que el 19 de octubre desde las 9am estará disponible el mamógrafo móvil en la costanera.

Entre los signos a tener en cuenta se encuentran el cambio de color en el pezón, la textura de la piel, dolor en los pechos no relacionado con el ciclo menstrual, un líquido o flujo sanguinolento que sale de los pezones, un bulto en la axila, entre otros.

La especialista señaló que los nódulos no duelen en la gran mayoría de caso, pero se evidencia muchas veces “el cambio de color en el pezón o la sensación de piel de naranja. Se ve un cambio en la textura de la piel y los pocitos que parecen de la naranja”.

La doctora afirmó que la misionera tiene acceso al tratamiento “Hay muchos puntos de la provincia donde las alud publica se hace presente para hacerse los exámenes”.

Precisó que las operaciones se realizan en Posadas y Eldorado. Agregó que en Bernardo de Irigoyen y San Vicente se hacen otros exámenes, aunque el mamógrafo es diferente.

“La excusa no puede ser la lejanía. El ministerio está disponiendo de móviles donde se le traslada a las mujeres hasta donde están los mamógrafos como el soberbio, Santo Pip, 25 de mayo, Andrecito, no hay excusa si tiene o no obra social igual se le traslada.

