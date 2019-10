Mujer agredida en Oberá: manifestantes fueron denunciados por la municipalidad ante amenazas públicas, violencia e intimidación

Matias Frick, director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, informó que ante los últimos actos de violencia y las anteriores amenazas que recibieron de los tareferos, es que han ampliado la denuncia a no solo daño verbal, sino físico. Además lamentó que desde la comuna no puedan darle alguna solución porque no está en sus facultades.

Matias Frick. Radio República

Matias Frick, director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad condenó los últimos actos de violencia registrado por los manifestantes de Oberá. “Es violencia y merece el repudio no solo de nosotros y de toda la sociedad”.

Recordó que la protesta- que se inició desde hace semanas- no pudieron llegar a un acuerdo y los manifestantes se retiraron, sin embargo continuaron las amenazas hacia los trabajadores de la comuna y ante la retoma de las manifestaciones, Frick se dirigió a la fiscalía de turno para radicar una denuncia, que fue ampliada ante la última agresión provocada a Marisa Vallejos de 48 años.

Detalló que en ese momento ampliaron la denuncia por agresión físico y que ya iniciaron las acciones en el fuero penal.

Sobre el conflicto

Precisó que en el periodo interzafra, ante la necesidad de las personas de un ingreso es que el municipio de la mano del IPRODHA generar un programa que les brinda un ingreso mínimo para que puedan ayudarse. Según ello, el municipio pagaba un sueldo convenido que luego era reembolsado por el ente desarrollador de viviendas. Sin embargo, ahora los manifestante son aquellos que exigen un aumento y un bono, “pero no está en nuestras facultades y ellos son un equipo de trabajo regulados en un convenio de coparticipación con el Iprodha (…) No está en nuestra facultad la decisión unilateral, pero la situación financiera actual sea poco o mucho es muy difícil cuando se trata de financiamiento, la intensión está pero es difícil porque debemos juntarnos con autoridades”.

Hay un sector que sigue trabajando y percibiendo esta ayuda económica que les genera un ingreso para paliar la época en que no tienen el ingreso. “Muchas veces se mezcla el trigo y la cizaña y hay personas que ya están trabajando es una minoría que incurren en esta modalidad y mancha el nombre de los tareferos, pero esta gente mancha su nombre”.

Denunció que esta es una “modalidad extorsiva”. Precisó que muchas veces el referente convoca a una manifestación y coacciona a los demás con amenazas.