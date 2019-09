Comenzó la restricción horaria en el Aeropuerto El Palomar: Flybondi informó sobre las primeras consecuencias de la medida

Un fallo judicial prohibió que aviones operen en el Aeropuerto El Palomar de 22 a 7 horas. Hoy por esa medida Fybondi informó que no despegaron 5 aviones, 100 personas no pudieron realizar su trabajo y más de 1.000 pasajeros no llegaron a destino, y otros 1.800 tuvieron modificaciones en sus vuelos.

Luego de rechazar un nuevo estudio por el ruido de aviones en el Aeropuerto de El Palomar, presentado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que dice que hay inexistencia de contaminación acústica, la jueza federal Martina Forns ratificó las restricciones a las operaciones en la estación aérea en el horario de 22 a 7.

La magistrada argumento su rechazo de la última presentación de la ANAC diciendo que en el estudio no intervino “el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)” y que el plazo de medición presentado “es corto”. De esta manera, el cierre nocturno del aeropuerto de El Palomar seguirá vigente pese a que fue apelada por la ANAC y las compañías aéreas Flybondi y Jetsmart.

El informe de la ANAC destaca que el 73% de las mediciones nocturnas no superan los límites aptos para “el buen descanso” de los vecinos, y el 27% restante corresponde a actividades ajenas al aeropuerto.

Además, se señala que, de acuerdo al requerimiento de medir por separado el ruido aeroportuario de noche y de día, se realizaron mediciones de sonido utilizando el parámetro más recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Allí se determinó que en el rango horario de 22 a 7, tomando como referencia el límite de 55 decibeles, sólo siete de los 26 primeros registros superan levemente el límite de 55 decibeles debido a razones ajenas a la actividad del aeropuerto.

Hoy por esa medida, Fybondi informó que no despegaron 5 aviones, 100 personas no pudieron realizar su trabajo y más de 1.000 pasajeros no llegaron a destino, y otros 1.800 tuvieron modificaciones en sus vuelos.

Desde la low cost indicaron además que hubo menos movimiento de taxis, remises y también menos consumo en bares, restaurantes y mercados de la zona. Se aguarda un reporte del sector que ofrece alojamiento en inmediaciones del Aeropuerto El Palomar.