Video: el incómodo momento de Tini Stoessel con Axel que generó polémica

Un video, que se hizo viral, muestra a la cantante queriendo salir de un abrazo del músico. Las críticas en las redes y el descargo del artista.

Axel Witteveen quedó envuelto en una polémica luego de protagonizar extraña situación con Tini Stoessel durante un móvil que brindaron a La Peña de Morfi junto a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra, en el marco de su presentación que el Festival Único, que reúne a figuras de la música argentina y española en un concierto sinfónico.

Es que en medio del ida y vuelta con Gerardo Rozín, se puede ver a la ex Violetta incómoda al recibir un abrazo de Axel. En un video que se hizo viral se puede ver el movimiento sutil que hizo la pareja de Sebastián Yatra para quitarle la mano del hombro a su colega . Aunque la joven mantuvo la sonrisa, sus seguidores no lo dejaron pasar y se manifestaron en las redes.

En otro pasaje de la nota, Tini bajó hizo un gesto de incomodidad y bajó la cabeza, mientras que Axel la abrazaba y hablaba de cómo la música “hermana a diferentes artistas”.

Ante las críticas que recibió, Axel se hizo eco de las especulaciones que se generaron en las redes con un posteo en Instagram.

“Con esta hermosa foto me despido hoy, dos hermosas personas que adoro, admiro y sobre todo respeto profundamente!!!! @lalioficial Y @tinistoessel”‪, escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una foto con las estrellas pop.

“Y para todxs lxs que ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de pedro… Chaucitooooooooo”, remató.

PARA MI no es acoso … es un compañero de musica solo dio cariño apoyo a ella pero ella es una nena se incomoda es problema de ella pero no es acoso para nada…. no hblar pavadas …

— marcelo ramon (@marcelo87710190) September 23, 2019