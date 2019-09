Las multas de tránsito en Posadas no prescriben hasta los cinco años

Consultado sobre un caso de un acta de infracción de tránsito por estacionar en doble fila labrada el diciembre de 2014 y notificada en septiembre de 2019, el concejal y presidente de la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante de Posadas, Miguel Acuña, dijo que si no se cumplieron los cinco años, tiene vigencia y el infractor debe presentarse ante el Juzgado de Faltas correspondiente a presentar su descargo.

Miguel Acuña- Radio República

En diálogo telefónico con Radio República, Acuña dijo que en el caso puntual que le mencionaron, “habría que ver en el juzgado, presentarse a ver cómo está el expediente de esta multa, una multa doble fila prescribe a los cinco años. Hay que ver concretamente si en el transcurso desde que labraron el acta hasta que llegó la notificación si hubo algo en el medio y, si no se cumplieron los cinco años reactivaron la causa y está activa, el tema es que no haya ninguna medida desde que se labra el acta hasta que se cumplan los años para, eventualmente, poder fundamentar la prescripción, si hay algún movimiento por el medio la prescripción no procede”.

Agregó el concejal que en las infracciones de tránsito la carga probatoria está a cargo del infractor, “por eso muchas veces se alega que nunca se enteró del acta” y recomendó que se ingrese a la página ´”multas Posadas” y ahí le van a informar si tiene o no actas de infracción, “si registra tiene que presentarse al juzgado y ver cómo solucionar, lastimosamente así funciona, la carga probatoria está en el infractor”.

Admitió el edil que donde sí hay problemas es con las foto multas que llegan ya con un monto y un número de cuenta para pagar y no tienen instancia de descargo, “los Juzgados de Faltas de Posadas no atienden esas cuestiones”.

Explicó además que los problemas surgen cuando se quiere renovar la Licencia de Conducir que es entregada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que es a su vez la que autoriza los radares en las rutas y hay un sistema único de registro de antecedentes de infracción y hay que gestionar el Certificado de Antecedentes antes de renovar la Licencia”.

