“Si dejo la silla, a la noche no ceno”: la cruda historia detrás de la imagen viral de un vendedor de pizza

Bruno Valdez tiene 24 años y fue el protagonista de una imagen que se viralizó durante los últimos días, y emocionó a todo Tucumán.

Bruno Valdez tiene 24 años, es vendedor de pizza, y todas las noches espera sobre la rotonda de Avenida Perón y Camino del Perú, en Tucumán.

Durante los últimos días se viralizó una foto en donde se ve a este joven espera vender el resto de la comida, mientras una gran tormenta azota a la provincia.

En la noche del martes 10 de septiembre, la usuaria Belén Dip Fadel compartió la imagen y propuso comprarle a Bruno.

Desde Infobae contactaron al joven, y él confesó por qué se quedaba allí a pesar del mal clima: “Necesito trabajar todos los días y completar el horario. Si dejo la silla, a la noche no ceno”.

“He pasado noches peores. Con frío, viento, tormentas. Volví empapado a mi casa. Pero me quedo ahí. Hasta que no pase el dueño de la pizzería a buscarme no me voy“, agregó Bruno, quien vive en la localidad de Yerba Buena.

Allí está junto a su madre y dos hermanas: “Tengo un hermano más, el mayor, que vive en San Miguel. Él viene y come con nosotros, pero vive solo. Y a mí me gustaría eso, volver a ser independiente. Poder tener mis cosas, otro trabajo”, dijo.

Con respecto al trabajo, él responde a una fábrica de pizzas que posee varios puestos callejeros, en donde su jefe le baja una mesa, una silla, algunas bolsas por si llueve y 20 pizzetas, 10 pizzas grandes y 5 pizzas especiales.

Se lleva entre $150 y $200 diarios, venda todo o nada: “Es trabajar y trabajar. Pero mi jefe me trata muy bien, yo estoy contento con lo que tengo. Claro que me encantaría encontrar otro trabajo. Poder ganar más, no trabajar en la calle. Es muy duro laburar en la calle”.

Y de eso, gran parte va para su madre: “A mi mamá la ayudo y ella, con lo que puede, me da unos pesos. O me compra una remerita para que pueda salir con mis amigos y estar prolijo. En nuestra casa comparto habitación con ella, es por eso que necesito tener mi lugar. Un laburo mejor para poder crecer”.

