Reflexión del Pastor Guillermo Decena: “La depresión III”

La falta de renovación interior es una desgracia espiritual y un peligro latente porque es como “morir de a poco”. Dejamos de renovarnos cuando estamos atados al pasado y no innovamos. Por eso será que dice la Biblia que debemos cantar “cantico nuevo”. Tenemos una terrible tendencia a resistirnos al cambio, cambio que es para bien de nuestra vida y avance en muchos sentidos. Es el desesperado intento de Dios, para que no quedemos atados a la muerte sino que el Espíritu Santo nos dé vida permanentemente.

Isaías 61:1-3. Hoy vamos a ver uno de los síntomas de la depresión que deberíamos poner en las manos del sanador Jesús para que podamos ver hacia adelante con optimismo y ser más que vencedores a pesar de las circunstancias de la vida. Luto es una palabra hebrea que se lee “Abel”;dolerse:afligir, apesadumbrado, enlutado, enlutar, llorar, luto. Y una de las trampas diabólicas es que nuestra alma se quede anclada en el pasado, es por ello que la Biblia nos enseña estrategias para seguir renovándonos interiormente.

Dicen los psicólogos: El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo. El duelo se trata de una herida y, por tanto, requiere de un tiempo para su cicatrización. La mayoría de las personas elaboran toda perdida de manera normal pero existen otras que no pueden, por ese motivo se agudizan los síntomas a pesar de que el tiempo transcurra.

EN LA BIBLIA SE PUEDE ENCONTRAR DOLOR POR LAS COSAS MATERIALES

El sobrino de Abraham, llamado Lot se instala en la zona de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles de Dios vienen para destruir la región por la depravación de la gente, éste huyó de Sodoma antes de su destrucción. La mujer de Lot ―de nombre Edith, según la tradición Judía― al darse la vuelta (desobedeciendo el mandato de Dios) se convirtió en estatua de sal, como consecuencia de su apego, quedando ahí mientras el resto de su familia abandonaba el lugar.

Cuando las cosas materiales o los lugares son una fuerte vinculación con el pecado, toda pérdida debería ser alegría y no dolor. Las cosas materiales pueden ser una trampa para poder avanzar espiritualmente. Las cosas materiales pueden ligarnos a pactos, a pecados y a personas nocivas y toxicas para nuestra fe.

Cuando la pérdida es por injusticia podemos tener pesar, pero por poco tiempo, pues nada hemos traído al mundo y nada nos llevaremos. Pero cuando la pérdida es porque nos liga a satanás, tenemos que discernir y dar gracias a Dios y no deberíamos sufrir por ello.

1 Samuel 30:1-6.En estos versículos tenemos doble luto, por las cosas materiales y por la familia entera. Fue tan terrible que los hombres de guerra, acostumbrados a matar y morir, lloraron hasta quedar sin fuerzas. Y esa pérdida casi se transforma en violencia contra su líder, hablaban de apedrear a David. Y ante la angustia David se sintió en estrecho pues no sabía qué hacer, y ¿que es lo que hizo? ¡Consulto al Señor su Dios! ¡Y Dios le dio palabra de seguridad! Iban a vencer!!

LA PÉRDIDA DE UNA AMISTAD

Saúl decepcionó a Dios, porque no entendía, o no quería entender lo más mínimo en cuanto a la voluntad de Dios. Pero cuando El Señor decidió poner otro rey, Samuel el gran profeta lloraba por Saúl. Samuel le había tomado aprecio.

1° Samuel 15:35/1° Samuel 16:1. Mientras el profeta Samuel lloraba y se aferraba a una persona que no valoraba el alto privilegio de servir al Dios vivo. Dios, que es ejemplo perfecto de salud mental, miraba hacia adelante proyectaba hacia el futuro. Por esto debemos sacarnos la depresión de nuestra vida porque afecta la productividad y afecta el desempeño laboral y financiero. La persona no puede proyectarse hacia el futuro porque hay un pasado sin resolver y sin ser sanado.

Es por ello que como parte de la sanidad interior hay que aprender a renunciar a las personas que han partido, como parte de la liberación pues el maligno usa a esas personas que han partido para atarnos y esclavizarnos a la tristeza.

Puede ser un novio/a pareja esposo/a que partió de alguna manera y nos causó una profunda herida. Hay que dejar ir el pasado y dejar a las personas del pasado y no se trata de ignorar a nadie sino primero bendecir a las personas, perdonarles y cortar toda atadura con personas que el diablo usa para sumirnos en la tristeza.

Es bueno tener amistades cristianas, pero debemos entender que no todos son sanos, no todos lo reconocen y se dejan sanar. Traiciones sufrió hasta el gran patriarca José, al que sus mismos hermanos lo vendieron como esclavo a unos egipcios. Pero pese al dolor, él siguió mirando hacia delante, no se quedó en el pasado y venció, declaro que así será con vos también.

EL LUTO POR LA PARTIDA DE UN SER QUERIDO

2° Samuel 12:15-23. La muerte de un hijo debe ser uno de los episodios de separación más tristes de la vida. Aquí en el pasaje hay pasos para dar, que están en armonía al corazón de Dios.

Cuando hay vida se puede luchar por la persona, y así lo hizo David, hizo todo lo que podía hacer, clamar y ayunar por la criatura. Y cuando la criatura partió, él lo aceptó y dejó de usar esa arma tan poderosa como es el ayuno. Fue al templo, adoró en el sentido de agradecimiento y lo entregó en las manos de Dios. Eso es lo que hay que hacer para no dar lugar al maligno cuando tenemos que separarnos de algún ser querido. El diablo aprovecha cuando una persona está de luto y pretende que el luto sea enfermizo, para que siga ligado al pasado y a personas que no volverán.

Es importante destacar la diferencia entre la revelación que tenía David y los demás, porque éstos no entendían la batalla espiritual. Y aquí extraemos una lección: el religioso ve las cosas distintas al espiritual, David representa al espiritual y los demás a los religiosos. Para el religioso el ayuno es una expresión de tristeza y para el espiritual es un arma para luchar las batallas de la vida en oración.

Aprendamos la lección, la gente que partió no volverá a nosotros, nosotros iremos a ellos. ¡Soltémoslos! ¡Dejémoslo ir en el nombre de Jesús para que podamos vencer el luto y no vivir más enlutados! Acepte a Jesús y aun pida un manto de alegría y oleo de gozo en vez de luto en nuestra vida. Y por sobre todas las cosas aceptemos la vida y la compañía de Jesús que prometió que ¡nunca se separaría de nosotros!

“Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos”.Mateo 28:18-20

Que Dios te bendiga y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado