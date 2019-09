Agua y saneamiento: las falsas creencias del dengue

El año pasado, en Argentina, 76 mil personas contrajeron el virus del dengue y 11 murieron. Y según la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicada el 9 de agosto pasado, en los primeros 7 meses del 2019 más de 2 millones de personas contrajeron dengue y 723 fallecieron en Latinoamérica. Los menores de 15 años están entre los más afectados.

Existen dos mitos respecto al dengue difíciles de deconstruir: Que el dengue es un mosquito que si te pica te enfermás (falso: el dengue, como el zika, el chikungunya o la fiebre amarilla es un virus, como tantos otros, y es transmitido por una misma especie de mosquito llamado Aedes aegypti) y que el mosquito del dengue sólo es aquel que tiene alas y vuela (falso: las larvas que aparecen en el agua dentro de un tacho, en un balde o una palangana también pueden contener el virus)

¿Por qué no todos saben esto? Quizás porque el 90 por ciento de las propagandas sobre prevención del dengue muestran la imagen de un mosquito ya adulto, con alas, volando.

Argentina detectó la especie Aedes aegypti en 1988 pero recién en 1998 apareció la primera propaganda oficial de prevención para informar y educar a la población. “Fueron diez años de ventaja que le dimos al mosquito para que se reprodujera y se distribuyera en casi todas las provincias del norte y centro del país”, explicó Marina Stein.

Es una bióloga especialista en el Aedes aegypti e investigadora del Conicet, en la charla que dio en VAMOSAZOOMAR, iniciativa impulsada por TECHO y Familia Bercomat con apoyo de la ONU que alimenta, potencia e integra personas y proyectos del noreste argentino (NEA) alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

ODS 6: Agua y Saneamiento

Bajo el lema “Transformar nuestro mundo”, en 2015 la ONU firmó una Agenda con 17 objetivos de Desarrollo Sostenible y erradicar las enfermedades relacionadas con la falta de higiene y el agua insalubre forma parte del objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.

El año pasado, en Argentina, 76 mil personas contrajeron el virus del dengue y 11 murieron. Y según la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicada el 9 de agosto pasado, en los primeros 7 meses del 2019 más de 2 millones de personas contrajeron dengue y 723 fallecieron en Latinoamérica. Los menores de 15 años están entre los más afectados.

Luego de investigar el tema por más de una década, Marina Stein confesó en su charla VAZ que se dio cuenta de algo importante gracias a Dora, una mujer que la dejó entrar en su casa para que tomara distintas muestras del agua en su patio.

“Mientras estaba buscando las larvas del mosquito, miré a mi alrededor y Dora me dijo: la verdad es que estaba por limpiar el patio pero mi marido se enfermó, tuve que comprar remedios, no me alcanza la plata, estoy pendiente de él todo el tiempo, y además no puedo agacharme porque me duele la cintura. Ésta, como tantas historias más, es la realidad de la inmensa mayoría que vive cerca del río, del impenetrable y de los Esteros”, apuntó.

Según la ONU, para alcanzar las metas de los ODS en 2030 todos tienen que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y cada uno de nosotros. Y a Marina Stein se le ocurrió una idea para ayudar a prevenir el dengue en el país: “Si los 2 millones de estudiantes universitarios dedicaran al menos dos horas semanales de voluntariado, tal vez disminuiríamos significativamente el problema”.

“No vengo a decirles lo que hay que hacer -agregó- pero como científicos tenemos que correr el velo de los mitos y de las falsas creencias. Tenemos que develar el problema y descubrir los caminos para encontrar la solución”.

Historias inspiradoras, en octubre en Posadas

¿Y vos?, ¿querés conocer más historias inspiradoras como la de Marina Stein? VAMOSAZOOMAR NEA está cada vez más cerca y ya podés garantizar tu lugar en el evento que conducirá Mariano Peluffo el sábado 5 de octubre en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento de Posadas, Misiones. Sólo tenés que ingresar a www.vamosazoomar.org.

La entrada es gratuita, individual y está sujeta a la capacidad de la sala. Durante el evento, que comenzará después del mediodía y se extenderá hasta las 21, habrá un festival en la plaza seca, stands de sponsors con actividades, foodtrucks y una radio abierta.