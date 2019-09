Eldorado cumple 100 años: ¿Quiénes fueron los inmigrantes que fundaron esta ciudad?

Eldorado fue fundada el 29 de septiembre de 1919 por Adolfo Julio Schwelm, por lo que este mes estará cumpliendo su 100 Aniversario. Esta localidad se creó como centro de colonización europea, entre alemanes, suizos, holandeses, ucranianos, daneses y polacos, a los que se le suman los nativos, que lograron un espacio propicio para desarrollar la agricultura y la industria.

Inicialmente estas tierras estuvieron habitadas por aborígenes guaraníes, quienes basaban su subsistencia en la caza, la recolección y la agricultura.

Su denominación “Eldorado” fue tomada de una leyenda, común entre los conquistadores de América, que aseguraba la existencia de una comarca en estas latitudes llena de tesoros y riquezas.

En el año 1876 el presidente Nicolás Avellaneda promulgó la Ley de Inmigración y Colonización. Esta ley fomentaba la inmigración de colonizadores europeos con el fin de poblar los extensos territorios vírgenes de la Argentina. Para dar cumplimiento a esta ley, se crearon diferentes compañías colonizadoras. Fue así como Adolfo Schwelm inicia su campaña en la Alemania de la postguerra, donde una población cada vez más empobrecida, buscaba nuevos horizontes donde poder satisfacer sus anhelados deseos de paz y seguridad.

De esta manera Adolfo J. Schwelm funda la ciudad de Eldorado el 29 de septiembre de 1919. El mismo conformó diferentes comisiones para la construcción de escuelas, iglesias, puentes y rutas, a la vez que el gobierno argentino garantizaba a los colonos, total libertad de acción tanto como independencia cultural y económica, además de una constante cooperación para potenciar el progreso.

Adolfo Julio Schwelm nació el 29 de septiembre de 1882 en la ciudad de Frankfurt, Alemania. Por cuestiones inherentes a su profesión emigró a la Argentina en el año 1914.

Un grupo de héroes: colonizadores, argentinos y extranjeros, cada uno cumpliendo su rol, traían encima nada más que lo puesto y unos pocos enseres como para trabajar la tierra. Algunos vinieron creyendo que esto era otra cosa y como no tenían dinero para regresar echaron raíces aquí, a pesar del panorama difícil que les esperaba.

Todo esto era monte virgen, no existía la gran herramienta que todos hoy conocemos que es la motosierra, había que cortar los gigantes árboles a mano, tumbar hectárea enteras para poder levantar la ciudad que hoy conocemos. No existían las herramientas prácticas, la comunicación con los grandes centros urbanos era casi una utopía, no tenían posibilidad de enfermarse, la energía eléctrica era para unos pocos, se consideraban vecinos quienes vivían a no menos de un Km.

En 1924, se constituyó la Compañía Eldorado, colonización y explotación de bosques limitada S.A. Para entonces, la colonia ya contaba con luz eléctrica, agua corriente, almacenes, radio y telégrafo. Luego se inauguraron un destacamento policial, escuelas y templos para católicos y protestantes. La colonia también contó con médico y farmacia. El reconocido odontólogo, Ernest William Lowe, extranjero que reeditara su título en la Universidad de Buenos Aires en 1911 y que fuera dentista de cinco presidentes, según cuenta la historia, se radicó también en la naciente colonia Eldorado en 1924.

Diez años después Eldorado estaba de pié, ofreciendo las comodidades básicas y prometiendo mucho, contando con hermosos parques, negocios prósperos, chacras ejemplares, centros de reunión donde recrearse, escuelas, atención médica, seguridad etc. Digno de una pequeña ciudad. Existía una gran motivación para progresar, ya que lo que se plantaba, crecía, daba sus frutos y esos frutos eran rentables, a tal punto, que la industria del cítrus, el tung y la yerba mate, entre otros, eran el sustento de muchísimas familias.

Antiguamente, el centro se ubicaba en el kilómetro 2 (zona oeste); luego se trasladó al kilómetro 9 (zona este), donde permanece actualmente.

Los negocios que se emprendían daban resultados positivos, permitían expandirse, Eldorado, en poco tiempo prácticamente se autoabastecía de comestibles , vehículos, repuestos, combustibles, remedios, ropas, etc. En lo social existían escuelas que cubrían ampliamente las necesidades escolares de la zona , algunas con la modalidad bilingüe, se construyó un pequeño hospital y la atención médica básica estaba complica, se formaron muchos clubes que congregaban a gringos y criollos en fiestas, torneos, asados, etc. Las reuniones familiares o sociales eran la salida obligatoria de los fines de semana. Hasta los cines formaron parte importante del espectro social eldoradense.

Hoy en día se desarrolla principalmente la industria y el comercio. La gran mayoría de la población es urbana, y una pequeña cantidad de población rural, que abastece de materias primas a las industrias de la ciudad. Estas industrias también se abastecen con materias primas de localidades cercanas (el resto de las localidades de este departamento son rurales).

Por esto, es la 3.ª ciudad en importancia de la Provincia de Misiones, Eldorado nombrada como Capital del Trabajo cuenta con más de 50.000 habitantes y su principal actividad, como en todo el Alto Paraná, es la madera, entre la que predomina las especies nativas y en gran cantidad en el sector forestal, el pino ellioti.