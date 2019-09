Diego Schwartzman buscará hacerse gigante ante Rafael Nadal por los cuartos de final del US Open

El “Peque” enfrentará al número 2 del mundo en el último turno del horario nocturno del Arthur Ashe Stadium (alrededor de las 21.30) en busca del boleto a las semifinales.

Diego Schwartzman tiene la posibilidad de quebrar la barrera de los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera luego de dos intentos fallidos, pero su misión será más que difícil: derrotar a Rafael Nadal en busca del boleto a las semifinales del US Open.

