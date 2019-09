Misiones tuvo la tercera caída en patentamientos más grande del país en agosto

El patentamiento de automóviles, motos y maquinarias en agosto de 2019 sufrió una caída interanual a nivel nacional del 31,9%, mostrando así un peor escenario que el observado en julio, ya que, a pesar de haber continuado los planes oficiales de compras de vehículos 0km, el mismo no tuvo los mismos resultados que en el mes anterior, y se prevé que en septiembre los resultados serán aún menores si dichos planes no continúan, tal como se estima hasta el momento, al no haber renovación de los convenios. En Misiones, durante los primeros nueve meses del año se patentó menos de la mitad de los vehículos que se registraron durante le mismo período del año pasado.

En la región del NEA, a nivel interanual, la caída fue del 41,9%, la más alta del país; mientras que, comparado con el mes anterior, también tuvo una caída, que fue del 12,8%.

Misiones tuvo la tercera mayor caída del país en patentamientos totales; además, fue la provincia con la mayor caída en la comparación con el mes anterior, de acuerdo a lo que se desprende de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos de la Dirección Nacional del Registro del Automotor y Créditos Prendarios.

En el mes de agosto, en todo el país, se realizaron 73.844 patentamientos, que significa una caída del 31,9% comparado con agosto de 2018. Comparado en julio 2019, la caída fue del 9,9%.

En la región del NEA, los patentamientos totalizaron 7.573, con una caída interanual del 41,9% y un 12,8% mensual. De ese modo, el NEA tiene la caída más grande del país. En la región, Chaco lidera la caída con una merma del 46,3% seguido por Misiones (-45,6%), Corrientes (-44,8%) y Formosa (-21,2%).

Comparado con el mes anterior, Misiones tuvo la caída más grande de la región (-17,1%), seguida por Corrientes (-13,8%), Chaco (-11,1%) y Formosa (-10,5%).

A nivel nacional, la mayor caída la tuvo San Luis (-49,1%), seguido por Chaco (-46,3%) y Misiones (-45,6%). Del otro lado, Neuquén es la provincia con la menor caída (-16,5%) por segundo mes consecutivo. Ninguna jurisdicción logró un incremento interanual de patentamientos totales.

Automóviles: el total patentado en todo el país fue de 44.455 unidades, un 32,3% menos a nivel interanual y un -11,2% mensual.

Misiones por su parte, cayó un 37,5% interanual, por encima de la media nacional (-32,3%). El descenso está encabezado por Santiago del Estero (-49,6%), seguido de Corrientes (-48,3%) y Catamarca (-45,9%); mientras que Neuquén tuvo la más baja (-15,5%).

Medido a nivel mensual, Corrientes tuvo la mayor caída (-22,9%), seguido por Chaco (-19,7%) y Chubut (-18,7%); La Rioja, por su parte, fue la que más creció (+14,6%), siendo una de las únicas tres provincias que lograron incrementos mensuales. Misiones, a su vez, tuvo una caída mensual del 1,8%.

Motos: el total patentado en todo el país fue de 28.529 unidades, un 31,8% menos a nivel interanual y un -8,2% mensual.

Misiones tuvo la segunda mayor caída interanual del país (-51,7%), solo superada por San Luis, que cayó un 55,7%. El podio lo completa Mendoza (-49,6%). Chubut, a su vez, fue la que tuvo la menor caída (-10,2%).

Medido a nivel mensual, Misiones tuvo la mayor caída del país (-28,1%); y Tierra del Fuego fue la provincia que más creció (+76,5%), siendo una de las nueve provincias que lograron incrementos mensuales.

Maquinarias: el total patentado en todo el país fue de 860 unidades, un 11,6% menos a nivel interanual, pero creciendo un 6,6% mensual.

Misiones tuvo el sexto mayor incremento interanual del país (+50%). El ranking de caída interanual está encabezado por La Rioja y Catamarca, ambas con caídas del 100%; y Jujuy (-88,9%); Río Negro, por su parte, fue la provincia con mayor crecimiento interanual: +200%.

Medido a nivel mensual, Misiones, junto a La Pampa y Santa Cruz, fueron las que más crecieron (100%), mientras que Catamarca tuvo la mayor caída (-100%);

Ventas de autos usados

A su vez, las transferencias de vehículos a nivel nacional, en agosto, tuvo un incremento interanual del 1,4%, y creció 0,4% respecto a julio. La región del NEA mostró los peores resultados, con una caída interanual del 4,1%. A nivel mensual, creció un 0,3%.

En este marco, Misiones tuvo un incremento interanual de transferencias totales de un 1,7% (la más alta del NEA), mientras que a nivel mensual no mostró variaciones (0%).

En lo que refiere a automóviles, las transferencias en el país cayeron un 0,6% interanual, y un -3,2% mensual. Misiones, por su parte, mostró un crecimiento del 0,4% interanual, pero cayó a nivel mensual un 11,7%.

En motos, a nivel interanual en Misiones crecieron un 7,8%, pero cayeron un 7,5% respecto a julio; por último, en maquinarias, a nivel interanual Misiones no tuvo variaciones (0%).