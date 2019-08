Mejora Continua Comunidad de Negocios desbordó el Salón Misiones

La sexta edición del After Office de Mejora Continua fue arrolladora. Cercano el inicio del evento se tuvieron que cerrar las puertas porque ya se había superado el cupo y su ampliación.

El ultimo martes 27 de Agosto mas de 150 empresarios, emprendedores, directivos de empresas y profesionales colmaron el Salón Misiones del Urbano Posadas y llegado el horario del inicio del evento se tuvo que cerrar las puestas para asegurar la calidad de servicio. Y aún así se tuvo que agregar mesas y sillas.

En el After Office empresarios del medio se reúnen para pasar un momento distendido y llevarse conocimiento y experiencia de primera mano de la mano de especialistas a través de10 imágenes.

Esta oportunidad el orador Diego Eidman impacto con su presentación “Si no estás en digital, no existís”

Diego Eidman, Socio Fundador de Machi Golf; CEO de BE3.0 unidad digital (Social Media, Campañas digitales On line) http://www.be3group.com.ar/ Director Comercial de ERSA MAG; Director digital TaylorMade-adidas Golf Company; Redactor de contenidos Online para Mercedes Benz Golf.

“Si no estás en digital, no existís”

Diego comienza con 2 preguntas y algunos conceptos que ubica al publico en contexto de manera abrupta : “¿Quién leyó el diario impreso?” (solo 2 manos levantas), ¿Quién leyó desde el celular? (todas las manos levantadas). “No imaginamos nuestra vida sin el celular”. “Hoy las empresas bien posicionadas están solo en digital”.

En la primera parte coloca datos duros que “abren la cabeza” de la realidad que tienen que enfrentar las empresas si quieren perdurar en el tiempo y seguir creciendo: “hace 5 años el Jornal Do Brazil informó que le convenía regalarle un Ipad a cada suscriptor y mandarle el diario digital que seguir imprimiendo”. Luego en su presentación comparte una realidad que: “Todas las generaciones están en digital” es impensado para aquel quiera crecer no concebir una comunicación a través de las distintas plataformas. Por otro lado el comercio cambió y forma de realizar transacciones también: “las empresa más valoradas en el mundo es Amazon y la mas valorada de Argentina es Mercado Libre” y esto claramente marca una tendencia. También analiza con el publico del fenómeno de Mercado Pago y el comercio en las comunidades “Gamers” y el “Pavo” de Fortnite.

En una segunda parte se toma el tiempo para explicar que: “Estar por estar no sirve. Estar para comunicar mal y no atender a nuestro potencial cliente tampoco” y “No hay que estar en todas las redes sociales” tener un plan y una estrategia para comunicar es “vital”. “En redes sociales no se vende” comunicamos, influenciamos y traccionamos una decisión de compra, pero no se vende; fue otro concepto que dejó claro.

Pudo puntualizar que: hay que pasar del “sobrinity manager” a la profesionalización a través de un equipo. Los influecer y tener muchos seguidores no necesariamente es beneficioso para una marca.

Al final dejo tips valiosos para trabajar con una estrategia digital profesional, también destacó que destacó que durante toda la presentación los asistentes no utilizaron los celulares.

Networking: Luego de las presentación se presentaron 4 casos reales que fueron evaluados por el publico para afirmar conceptos y buscar promover el networking entre los asistentes. El equipo de Miradas Agentes de Cambio fue el soporte para la actividad.

Mejora Continua, Comunidad de Negocios: Es un espacio de interrelación entre pares, con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y generar vínculos. A través de la Comunidad de Negocios los miembros se conectan con personas de distintos sectores, pudiendo ampliar sus relaciones empresariales, crear y desarrollar oportunidades de negocio, compartir información y encontrar un ámbito de contención, donde recibirán los consejos y puntos de vista de pares, lo que hará tomar decisiones acertadas.

Para mas información: Web: www.mejoraok.com / Mail: hola@mejoraok.com / En las redes como: @mejoraok