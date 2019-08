El titular de AFOA desvinculó totalmente a Nicolás Laharrague de alguna irregularidad en sus funciones

Osvaldo Vasallo, titular de la Asociación Forestal Argentina y vicepresidente de Fabricantes de Celulosa y Papel, descartó totalmente alguna irregularidad en los fondos girados a Forestal Laharrague por parte de la Dirección Nacional de Forestales, cuyo titular es Nicolás Laharrague, integrante de la empresa familiar.

Osvaldo Vasallo. Radio Libertad.

En diálogo con Radio Libertad, el empresario forestal dijo que le llama la atención que un medio tan importante (Diario Perfil) “no se han empapado exactamente del tema, porque si consideramos que Puerto Laharrague S. A. es una empresa añosa que viene invirtiendo en forestación todos los años evidentemente en algún momento tiene que cobrar el subsidio que prevé la ley 25080 que cobran todos los forestadores, ahora cobran todos, antes no lo cobraban, hasta principios de este año había una deuda muy grande”.

Agregó que le consta que Nicolás Laharrague pidió que el lote que le correspondía a él fuera el ultimo que cobrara, “el típico caso de que los funcionarios, de la persona honesta que no quiere agarrar un cargo público porque ¿quién le va a sacar la macha esa a Laharrague? por más que se demuestre que 4 millones de pesos para la empresa Laharrague no significan prácticamente nada, la macha no se la saca nadie y como somos un país que lee solo los títulos y no las informaciones completas”.

Comentó Vassallo que se enteró cuando lo llamaron por teléfono comentándole que en un canal de televisión hablaban de “el funcionario corrupto que se profugó, entonces pregunto si es cierto, me dicen está en la secretaría no se profugó. Me preocupa como ciudadano que a los 72 años creyó vivir una Argentina totalmente distinta y te encontrás con todos los problemas que hay y decir para que agarró ese chico esta dirección cuando no tenía ninguna necesidad, la única necesidad es ayudar al país, son gente capaz, gente honesta, nunca funciono que yo recuerde la secretaria como está funcionando ahora. Además, se consiguió el tema del Seguro Verde, se está pagando por primera vez en mucho tiempo lo correspondiente a la 25080 en tiempo y forma, pero este es el país que nos toca vivir, así es muy difícil trabajar”.

Sobre alguna comparación con el caso de Juan José Aranguren ex ministro de Energía y su vinculación con la petrolera Shell Vasallo sostuvo que, “este es un caso completamente distinto, esos 4 millones que se pagaron creo que venía desde 2012-2013, además es funcionario del Gobierno actual, pero no me consta que tuviera alguna cercanía con alguna causa política, no era de Cambiemos no era del PRO, fue funcionario porque le pidieron por conocimiento y capacidad, además con Aranguren tuve mis discrepancias y la tuve precisamente en la reunión de Mesas Forestal en Pindó”.

Consultado sobre las promesas incumplidas con las casas de madera el titular de AFOA dijo que, “tiene que ver, como todo en la Argentina, pasa por lo público y lo privado, los privados que no arriesgan y lo público que no tienen un plan coherente para hacer” para agregar que la fábrica de viviendas esta y “hay que darle de comer”.

