Wellbach insistió con la necesidad de tomar medidas de fondo y aseguró que “los recortes están llegando siempre a los que menos tienen”

El diputado Nacional Ricardo Wellbach (FR), aseguró, por un lado, que es necesario otorgar una moratoria a las pymes para que puedan seguir funcionando. Además, piden rever las medidas fiscales anunciadas por Macri que perjudica los recursos de las provincias. Indicó que por ello presentaron el pedido de reactivar el Congreso para tratar estos temas y analizar medidas de fondo.

El Diputado Nacional del Frente Renovador, acompañó este viernes al electo Gobernador, Oscar Herrera Ahuad en el acto aniversario por los 65 años de General Urquiza, en ese marco, el legislador comentó sobre los temas en los cuales vienen trabajando con sus pares.

Días atrás presentaron un pedido, exigiendo reactivar el Congreso para definir medidas de fondo y no meros parches para aliviar los efectos de la corrida cambiaria sobre los ingresos populares. En esa línea, también piden el tratamiento urgente del proyecto de moratoria para pymes, elaborado por los diputados de Misiones.

Wellbach indicó que la preocupación de los Legisladores es porque la economía del ciudadano está mal y “pretendemos enfrentar la situación no con paliativos, sino con cuestiones de fondo realizando una reestructuración para generar el consumo nuevamente en el país. Vemos que quien tiene un sueldo inferior a 30 mil pesos le cuesta mucho financiarse a lo largo del mes y no es solamente el ingreso, sino que quien consume con una tarjeta comienza a pagar el mínimo, se endeuda y no puede salir”, ejemplificó.

Para el Diputado las medidas anunciadas por el presidente Macri “son electoralistas y paliativos y siempre los recortes terminan siendo a los que menos tienen. Primero a los trabajadores, después a las provincias, perjudicando todo el movimiento económico”, declaró. Al respecto precisó que las medidas fiscales aplicadas por Nación significarían un 30 por ciento menos de recursos para Misiones, que implicaría menos obras y menos movimiento económico.

En relación a la moratoria para empresarios y pymes, sostuvo que es necesaria e incluso condonación de algunas deudas de empresarios y emprendedores particulares. “Con deudas, no podrá arrancar nunca, hay situaciones que debemos estudiar bien”, remarcó.

Finalmente, respecto a las elecciones de octubre, manifestó que la Renovación trabajará con el espacio de Alberto Fernández, y en Misiones elegir a los diputados nacionales que en el espacio lo encabeza Diego Sartori, acompañando la fórmula Fernández-Fernández “en este proceso que es necesario para el país”, afirmó.

APF