Jorge Franco sobre el proyecto de moratoria para las Pymes: “Queremos darle facilidad a la gente para que pague sus deudas”

El diputado nacional Jorge Franco, en una entrevista con Radio Libertad habló sobre el proyecto en el cuál piden una amplia moratoria, para todos los sectores económicos del país, principalmente para los Pymes que tienen deudas con Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Jorge Franco en Radio Libertad.

“Nosotros no estamos planteando que se deje de pagar, es más, planteamos que si alguien deja de pagar los aporte que corresponde los sistemas caen, no queremos vaciar a la AFIP, si queremos darle facilidad a la gente para que pague”, explicó Franco sobre las deudas que tiene los empresarios.

En el contexto previo a las elecciones, contó que se reunió con el interbloque federal para trabajar, donde también pidió la adhesión de Luciano Laspina (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda), cuya respuesta fue que “no saben si podrán discutirlo y que caerían las recaudaciones”.

Franco dijo que lo que buscan es que el proyecto se debata a la brevedad. “Esperemos que nos escuchen, las herramientas institucionales las usamos a todas, ahora aguardamos a ver cómo van las cosas”, continuó y dijo que “es muy complejo manejar la oferta y la demanda en situación de crisis”.

Franco también se refirió a los reclamos que mantienen los gobernadores sobre las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. “Las medidas están bien decididas, pero mal implementadas. Se habla mucho de institucionalidad, pero el Congreso últimamente no está funcionando. El Presidente se maneja muchos decretos de necesidad de urgencia”, remarcó.

Por otra parte, habló acerca las brechas que hay en el país. Dijo que está a la vista la división que hicieron sobre entre los argentinos con el “ejército de trolls” que trabajan en recriminar a los que votaron diferentes. A ello agregó que es improbable que se hable de fraude con una diferencia de 17 puntos.

Por último, dejó su impresión sobre si es remontable o no para el gobierno actual lo que ocurrió en las PASO. “El Gobierno Nacional del 2015 todavía no había gobernado, hoy ya gobernó la gente compara, era la mística contra la realidad. El Gobierno mostro hoy que no pudo resolver los problemas de los argentinos”, dijo.