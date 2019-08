Habló el hombre que enfrentó al puma: “Nunca tuve miedo, era él o yo”

Sólo armado con un cuchillo, Vicente Navarrete mató a un animal de 100 kilos para salvar a su perro. Cayó por un barranco y se hizo un torniquete con sus boleadoras.

Lo último que recuerda Vicente Navarrete antes de desvanecerse el domingo pasado, en lo profundo de un cañaveral de la Patagonia, es haber puesto su pie sobre el cuerpo inerte de un enorme puma para después gritarle con el alma: “¡¿Te moriste?!”.

El baqueano quedará en los libros de historia del Sur por haber sido protagonista de una aventura propia de las novelas y las películas de aventuras.

Armado solo con un cuchillo mató a puñaladas a un felino de cerca de 100 kilos y más de 2 metros de largo, en una lucha desesperada que lo llevó a caer por un barranco con el animal ya inerte. Fue encontrado 12 horas después por personal de la Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios de Valcheta, con heridas profundas y quebraduras producto de la batalla con la bestia.

Alrededor de las 15 del domingo 18, Navarrete y su esposa, Honoria Antefil, acompañados de un solo perro, recorrían a caballo el campo en donde viven en la zona de Nahuel Niyeu, a 42 kilómetros de Valcheta y a unos 300 kilómetros de Viedma.

Buscaban sus vacas, que andaban pastando a unos 11 kilómetros del rancho. Fue entonces cuando el perro, Pico, olfateó una presa en el aire y salió a los saltos. A Navarrete no le pareció extraño. Desde que se había levantado aquella madrugada sentía en la piel una incomodidad manifiesta.

El puma que mató el baqueano Navarrete.

“Yo sabía que ese día podía pasarme algo, tengo 64 años y sé cómo son las cosas, tenía el presentimiento de algo raro”, le cuenta a Clarín desde la cama en la que está internado en el Hospital de Valcheta.

“El perro arrancó a los saltos, estaba nervioso y yo lo seguí. Me di cuenta enseguida de que podía ser un puma por lo que hacía el perro y por el aire. Yo he matado pumas, he matado 15 o 20 pumas, pero siempre con más perros y con armas”, sigue contando.

“Andaba con un solo perro porque mi caballo era arisco, nervioso. Venía de una operación de vesícula y había estado como dos meses sin montar y entonces el caballo se puso arisco, se desacostumbró. Y andaba sin armas, con mi cuchillo no más”, relata.

Los ladridos y una suerte de gemido furioso lo condujeron a una escena que disparó la furiosa tormenta que se le que vendría adelante. Su perro estaba peleando con un animal de grandes dimensiones. “Pesaba más de 80 kilos, nunca vi algo así, y gritaba. Yo sabía que lo iba a matar a mi perro. Le tiré algunas cuchilladas primero, tratando de sacarlo y ahí se fue y lo seguimos”.

Esta vez el baqueano prefirió tomar distancia. Antes no había podido utilizar sus boleadoras de acero por temor a golpear a su propio perro y porque el puma se protegía entre los arbustos. Pero cuando lo tuvo de frente y en un descampado le atizó un violento golpe con su arma campera y el animal cayó.

“Yo me acerqué porque no se movía y ahí me saltó. Nunca tuve miedo, nunca. Cuando estaba agarrado con el puma y me tiraba zarpazos lo único que pensaba era: es él o yo, es él o yo”, recuerda con la voz todavía tomada por el esfuerzo y las numerosas heridas que soporta.

“Al final caímos los dos por el cañadón y el puma me seguía mordiendo, me quebró, me dejó heridas, perdí no sé cuántos litros de sangre, y yo le seguía dando con el cuchillo, pero cuando llegamos el puma se quedó. ‘¡¿Te moriste?!’, le dije y ahí me desvanecí”, concluye.

A las 12.30, la Policía rionegrina, amigos y miembros de Bomberos Voluntarios comenzaron una exhaustiva búsqueda. Los ladridos de su propio perro los guiaron al punto donde el baqueano permanecía. Eran las 4.30 de la madrugada y llevaba más de 12 horas perdido.

Para no desangrarse se había aplicado un torniquete con las boleadoras y con tirones de su ropa se hizo una improvisada venda sobre la quebradura.

Navarrete cuenta que los pumas son una plaga en los campos de su zona. “Ya no queda hacienda lanar, no tenemos animales. Los pumas se comen todo, potrillos, guanacos, todo”, afirma.

Todavía le queda un extenso proceso de recuperación. En los próximos días probablemente le ubiquen clavos en su muñeca quebrada, explica.

Su figura comienza a crecer con los días y a paso firme el baqueano Navarrete se va convirtiendo en leyenda.