Habló el joven que acusó al cura de San José de Liniers por abuso sexual y ratificó su denuncia: “Me agarró fuerte la cola dos veces”

La jueza porteña Vanesa Peluffo le tomó declaración testimonial al joven de 18 años que denunció por abuso sexual a uno de los sacerdotes del Instituto San José de Liniers y de inmediato tomó las primeras medidas: le prohibió al acusado, Nelson Jerez, “acercarse a niños, niñas y adolescentes” y le solicitó a las autoridades de Chile que informen si el padre de la obra Don Guanella tiene antecedentes en ese país.

TN.com.ar pudo reconstruir a partir de una alta fuente de la investigación lo que declaró el denunciante del padre Jerez ante la magistrada: “Nelson se me acercó borracho, me tocó y me agarró fuerte la cola”. El joven de 18 años aseguró que eso pasó el sábado 13 de julio cuando sacerdotes y alumnos preparaban un viaje para misionar a Tandil. En el momento no estaban solo, pero otra autoridad eclesiástica presente, padre Arul Savariapan, no hizo nada. Así lo afirmó el adolescente: “Arul lo minimizó y Nelson me volvió a tocar la cola”.