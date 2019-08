Comenzó a funcionar la escuela Hospitalaria y Domiciliaria en Jardín América

Se oficializó la puesta en marcha de la quinta escuela Hospitalaria y Domiciliaria en la provincia de Misiones. Esta tendrá lugar en la localidad de Jardín América, que se suma a las que ya funcionan en Posadas, Oberá, Iguazú y San Vicente. Tendrá lugar dentro del hospital zonal y albergará a alumnos que estén bajo un tratamiento médico, ya sea por cuestiones de enfermedades o accidentes así no pierden la regularidad escolar.

Esta mañana, en el marco de varias actividades organizadas por el ministerio de Educación, la secretaria General de UDPM, Stella Maris Leverberg, anunció la puesta en marcha de la quinta escuela Hospitalaria y Domiciliaria que funcionará en Jardín América.

La gremialista explicó que tras el decreto del Poder Ejecutivo Provincial se llevaron adelante acciones que permitieron la inauguración de la 5ta escuela hospitalaria domiciliaria de Misiones. Esta misma será en Jardín América que se suma a las que ya están en las localidades de Oberá, San Vicente, Iguazú, Jardín América y Posadas que ya están en pleno funcionamiento.

Leverberg recordó que Misiones es la primera provincia del país que crea este tipo de escuelas, que si bien están previstas en la Ley de Educación Nacional, han quedado subsumidas por las escuelas de educación especial. En realidad los alumnos que se encuentran en recuperación, no necesariamente es por presentar una discapacidad, sino que han sufrido algún tipo de accidente que les generaron complicaciones fisiopatológicas y quedan imposibilitados para concurrir a las clase y la idea de estos lugares, que funcionan dentro de los hospitales, es para que los que necesitan no perder la regularidad o muchos días de clases, puedan hacerlo y no alejarse de los centros de salud para continuar sus tratamientos.

También destacó que el objetivo de estas escuelas es puedan continuar cursando las materias para finalizar sus estudios y egresarse, en los casos que los tratamientos sean muy prolongados. En la provincia ya hay escuelas que están funcionando para beneficiar a estos alumnos que atraviesan situaciones ajenas a ellos.

“Esto fue una importante decisión política de nuestro gobernador” aseguró la Secretaria General de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones. La ex diputada Nacional formó parte de la inauguración que se realizó este lunes junto al ministro de Salud Walter Villalba y otras autoridades. Además informo que el día viernes 9 de agosto, firmarán un convenio con el Consejo General de Educación para que todos los profesores, de los diferentes niveles de educación de la provincia, tengan la posibilidad de brindar su servicio como educadores en estas escuelas.