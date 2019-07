Ricardo Andersen afirmó que pretende pelear por un tratamiento tributario diferenciado para Misiones

El concejal de Leandro N. Alem es quien encabeza la lista del Radicalismo, y competirá con Alfredo Schiavoni de la lista del PRO y Pedro Puerta por Activar Misiones para ver quien ocupará el primer lugar de cara a las elecciones de Octubre en Juntos por el Cambio (ex cambiemos), que es el único espacio político de la provincia que va a dirimir en las elecciones primarias su lista definitiva a candidatos a diputados nacionales.

Ricardo de profesión abogado es el hijo de Pablo Andersen, quien fue tres veces intendente del mismo municipio, diputado provincial y candidato a gobernador de la provincia por la UCR, hoy alejado de la política. De llegar al Congreso, Andersen aseguró que su principal objetivo será trabajar en políticas diferenciadas para la provincia dada las condiciones territoriales que presenta. “No podamos tener las mismas políticas tributarias e impositivas de otras provincias. Tenemos que tener tratamiento diferenciado. Debemos hacer entender al gobierno nacional de nuestra realidad y lograr esas políticas diferenciadas para Misiones.”

El candidato reconoció que en esta campaña no se puede dejar de hablar de la situación económica, que no es buena, y que durante las caminatas barriales, cada vez que charlan con algún vecino intentan explicar “como se recibió al país, como eran los números, no digo que hoy el mensaje sea el de la pesada herencia, existe responsabilidad en todos los actores del gobierno. Se pecó de optimistas en poder tomar medidas que disminuyan la inflación de una forma más rápida. Recién ahora empezamos a ver los resultados, lentamente la economía tiende a recuperarse, los números lo indican.”, expresó.

Al ser consultado sobre si apoyaría reformas en lo laboral y previsional, exigencias que tiene el FMI hacia la Argentina, Andersen contestó que “una reforma laboral no es mala palabra. Sabemos el costo laboral que tiene nuestro país y debemos bajarlo, hoy el 40% del trabajo es no registrado y debemos lograr mayor trabajo registrado”. Y sobre los rumores de la posibilidad de privatizar el sistema de jubilación, el pre candidato apuntó que “debemos seguir con un sistema de reparto, bajo ninguna circunstancia voy a acompañar reformas o medidas que impliquen quita de derechos y perjuicios para los trabajadores. La estabilidad laboral y la indemnización están consagradas constitucionalmente”.

Por último se refirió al discurso del gobierno provincial cuando defiende la boleta corta, argumentando que los candidatos de espacios políticos nacionales, solo obedecerán órdenes desde Buenos Aires. “Es un discurso falaz decir que el único defensor de los intereses de Misiones es un espacio, nosotros somos misioneros, amamos a nuestra provincia. Pertenecemos a un espacio, nos sentimos identificados con el modelo de gobierno, el proyecto del frente Juntos por el Cambio. Creemos que el estado debe ser este, un estado eficiente, integrado al mundo, transparente. Trabajamos en este espacio con la autonomía propia, sabiendo que si existen medidas del gobierno nacional que afecten a los misioneros, nosotros nos vamos a plantar y no vamos a acompañar”.