Oberá: La policía recuperó un “Jeep” de alta gama robado en Buenos Aires

Anoche, efectivos de la división Comando Radioeléctrico Centro, patrullaban preventivamente por la avenida de las Américas, cuando notaron que estaba estacionado un llamativo vehículo de alta gama, marca Pick Up Jeep Compass Limited, presumiblemente de dudosa procedencia de acuerdo con seguimiento previo hecho por la Unidad Regional II.

Al observar detenidamente el estado del robado y desde el exterior se constata que no tenia los asientos. Por lo que realizan averiguaciones por la zona, a los fines de dar con el propietario del vehículo, sin obtener datos. Siguiendo la línea de investigación, consultan en la base interna de datos que posee la Policía Misiones, sobre el dominio colocado del automóvil, donde se estableció que no pertenecía a ese rodado.

Los uniformados solicitaron colaboración de la División Policía Científica y Verificación de Automotores, donde constataron que los vidrios fueron pintados de color negro; además se verificó el número chasis del parabrisas, constatando que el vehículo en cuestión posee pedido de secuestro por un robo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, el pasado 8 de marzo del corriente año. Inmediatamente se procedió al secuestro del rodado, que fue puesto a disposición de la seccional cuarta por cuestiones de jurisdicción.