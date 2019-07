Copa Libertadores 2019:Boca visita a Atlético Paranaense por la ida de octavos de final

Para el enfrentamiento de esta noche ante Paranaense, Alfaro sorprendió con la elección de varios futbolistas. En la defensa, Weigandt le ganó la pulseada a Buffarini y será el lateral derecho. En el mediocampo, el que no estará entre los titulares será Sebastián Villa: el pasado lunes, el colombiano sufrió un golpe en su empeine derecho y por precaución no fue incluído en el trabajo formal que encabezó Alfaro. Más allá de la molestia, la decisión de no incluir al delantero es táctica.