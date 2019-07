Copa Libertadores: Benedetto no viajará a Brasil para el duelo de Boca ante Paranaense

El delantero padece una molestia en el gemelo derecho. En las próximas horas podría ser transferido al fútbol europeo.

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto no viajará el próximo martes a Brasil para la ida de los octavos de final ante Atlético Paranaense por una lesión y continúa en duda de cara a la revancha en La Bombonera, una semana después.

Benedetto, cerca de ser transferido a Olympique de Marsella de Francia, padece una molestia en el gemelo derecho que se produjo el jueves pasado en el amistoso ante Atlético Tucumán.

El ex Arsenal de Sarandí, quien anteriormente acusó dolor en el tobillo izquierdo, no sería parte de los octavos de final de Copa Libertadores y de confirmarse la partida al fútbol francés no se despedirá de su gente en cancha.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, expresó la idea de mantener el plantel para la competición en el máximo certamen continental, pero finalmente no irá en contra de los deseos del futbolista de 29 años.

La probable formación de Boca para el miércoles en Curitiba sería con: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Nahitán Nández y Alexis MacAllister; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

(Fuente: Télam)