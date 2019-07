Desde el área de Epidemiología aseguraron que culminó en brote de dengue en Misiones

“Según lo que tenemos confirmado por laboratorio terminó el brote. Puede haber algunos casos aislados, pero en general el brote se terminó cuando empezó el frío”, afirmó Jorge Gutiérrez, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

Jorge Gutiérrez en Radio Tupámbaé.

Los picos previstos de la enfermedad del dengue se dan generalmente en febrero y luego de Semana Santa, lo que va en descenso hasta junio y allí culmina. En esta oportunidad, este último periodo se extendió un poco, “pero hoy prácticamente ya no hay casos”, agregó el funcionario.

Para llegar a esta conclusión generalmente se pide que por lo menos no aparezcan casos durante 48 horas en toda la Provincia, y “eso se ha dado”. Según Gutiérrez, podrían llegar a haber casos aislados, pero estarán fuera del brote.

Por el momento, mientras dure el clima frio, prevén que estas condiciones se mantengan. Pero ello podría cambiar en el caso de que las temperaturas llegaran a aumentar en las próximas semanas.

Además, el director de epidemiologia aclaró que en Misiones el único hospital público capacitado para confirmar los casos de dengue y sus serotipos es el Hospital Madariaga. “En los privados se suelen hacer algunas determinaciones que son muy generales y no son muy exactas. Por lo que para nosotros no son confirmatorias y no tienen validez”.

FS