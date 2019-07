El  tuit viral de una chica que tiró abajo uno de los grandes mitos acerca de los preservativos

El uso del preservativo es un tema importante, fundamental para la salud de las personas. Además de prevenir embarazos, también es la única medida efectiva contra las enfermedades de transmisión sexual. Pero por desgracia, todavía, mucha gente se niega a usarlos o trata de evitarlo con insólitas excusas.

Una de las más habituales es “no siento lo mismo”. Y otra es la que el ex le decía a Valeria, que en su cuenta de Twitter la compartió. ¿Qué decía? Que no podía usarlo porque “le apretaba”.

“Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condón porque supuestamente ‘le apretaba’. Le conté a mi psicóloga y se ca** de la risa”, escribió en un mensaje que ya recibió más de 50 mil me gusta.

Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condon porque supuestamente “le apretaba”. Le conté a mi psicóloga y se cago de la risa. Me mandó ponerme un condon en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media? Mmm pic.twitter.com/r7n2HJ2ZKr — Valeria (@valespinolaa) July 15, 2019

¿Qué hizo para refutar este mito? Se puso el preservativo en el pie. “Me mandó ponerme un condón en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media?”, concluyó la joven.

La imagen, además de viralizarse, generó muchos mensajes de apoyo, especialmente destacando la importancia del uso del preservativo.

En otro mensaje Valeria destacó que “ninguna excusa es válida” y que “si no quiere usar, otro va a querer tener sexo contigo responsablemente”.

Fuente: TN

EB