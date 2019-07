Imagen viral: por sacarse una selfie con los personajes de “Toy Story” se olvidó su hija

El fanático de la saga se fotografió con los protagonistas de la película que es furor en los cines.

LaRoyce Hall es el nombre de la persona que se encontró con los personajes de Toy Story y no dudó en sacarse una fotografía en uno de los parques que tiene Disney.

Sin embargo, según le ha contado a Unilad, el hombre, oriundo de Texas, Estados Unidos, tenía una remera que decía “El mejor papá” pero debió cambiársela por una de la exitosa saga de Pixar.

Su hija, Zayda, de tres años, también quiso participar del registro fotográfico pero no llegó. En la foto quedó mucho más abajo del encuadre que hizo su padre.

Posteriormente, compartió las imágenes en su cuenta personal de Facebook donde aprovechó para pedirle perdón a la niña. “Mi niño interior salió! Perdón Zayda. No pude evitarlo. Fallé como un padre”, redactó en broma, junto a su selfie y otra foto, con un plano general, en el que se ve a la pequeña entre “Woody” y su progenitor.

Una vez que publicó las imágenes de inmediato comenzaron a viralizar y a generar repercusión entre los usuarios de las diversas redes sociales.

En la entrevista al medio norteamericano, LaRoyce dijo que en el fondo no es tan mal padre. “Primero dejamos que mi hija se saque fotos. Después corrí para hacer una selfie. Ahí fue que no me di cuenta que ella estaba cerca de mi pierna tratando de meterse en la toma”, señaló.

Fuente: Radio Mitre