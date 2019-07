Madre denunció a su expareja por no dejarle ver a sus hijos quiénes estarían en Alem o Posadas

Una joven madre de Buenos Aires denunció que desde hace un año no tiene información sobre sus tres hijos, quiénes desaparecieron en pleno proceso legal contra su pareja, Cristian Ariel Cabrera, quién trabajaría como sargento de el Ejercito Argentino sede Posadas.

Hace un año que Zaira Arzac, madre de Nahiara, Elias e Isabella no puede verlos. Tras un divorcio aparentemente de mutuo acuerdo y en pro del bienestar de sus pequeños, su ex esposo, Cristian Ariel Cabrera – según denunció- “la ha privado de todo contacto con sus hijos, en complicidad de Mariela Mussart, actual pareja de este”, por lo que esta madre oriunda de Buenos Aires, solicitó información sobre el paradero de sus hijos que según cree se encuentran actualmente en Posadas o en Leandro N. Alem.

La pesadilla de Arzac inició hace casi una década. Estuvo casada con Cabrera y según afirmó tras haber sido víctima de “constantes maltratos”, decidió terminar la relación, separándose, aunque todavía no de manera legal. En esa entonces ambos vivían en Misiones, pero ella regresó a Buenos Aires con sus hijos, según narró.

Zaira estando en Buenos Aires enfermó y según contó casi pierde la vida. Sobre este momento la mujer sostuvo que en estas circunstancias es que Cabrera “aprovechándose de su situación vulnerable y con engaños” se llevó a sus hijos de regreso a Misiones. “Los dos primeros años mi familia estaba en contacto con mis hijos, incluso los iban a ver, yo solo sabía de ellos por mi madre y hermana, pero hace 2 años, mi mama, cansada de que yo no pueda hablar con mis hijos impedida por mi expareja, hizo una video llamada que ocasionó que echarán de la vivienda a mi madre casi a los golpes”.

La denunciante contó que frente a este hecho, viajó desde Buenos Aires a Misiones y debido a su insistencia es que se iniciaron los trámites formales del divorcio. “Viajé a verlos, presionando a mi ex marido para que me los deje ver, acto seguido se inició el divorcio de común acuerdo, junto con su abogado, y sin que yo me dé cuenta me hicieron firmar el divorcio junto con la tenencia, mi ignorancia hizo que le ceda la tenencia”, lamentó.

Ese error aumentó los desafíos para que Arzac pueda tener nuevamente a sus pequeños y por ello a inicios de este mes presentó una denuncia por incumplimiento de acuerdo de visitas, contacto y revinculación, gracias al apoyo que recibió de la CEJUME y de una organización en defensa de los derechos humanos que le permitió pelear legalmente por la custodia de sus hijos.

La mujer aseguró que durante todo este año no recibió ayuda. “Sin una dirección no podía seguir el proceso legal, no me tomaban las denuncias porque no era la jurisdicción y tenía que viajar hasta Misiones hasta que por medio de la Secretaría de Violencia Familiar logré que me tomen la denuncia”. Señaló todo demoró en salir a la luz “porque la justicia es lenta y uno espera seguir los procesos y luego se da cuenta que debe hacer todo por sí mismo”.

SPM