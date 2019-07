Motociclismo nacional: el Rosamonte Racing Team festejó en lo más alto en Concordia

El equipo misionero desató el triunfo de la mano de Esequiel Gomez en 250ccc Junior Cup, por el Campeonato de Superbike Argentino en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos. Por la escuadra del Rosamonte Racing Team, Luciano Ribodino también obtuvo el tercer escalón del podio en la categoría madre, la Superbike.

En Yamaha R3 Cup, Nahuel Santamaría venía realizando una gran competencia y dando un espectáculo único en la tarde entrerriana pero en la mitad de carrera antes en la última curva del trazado lamentablemente sufre una caída que lo deja al margen de las posibilidades. De todos modos, el oriundo de Leandro N. Alem demostró su potencial y seguirá buscando revertir los últimos resultados.

Gomez se impuso

“Ese” Gomez del Rosamonte Racing Team obtuvo la victoria del fin de semana en la categoría 250cc. Junior Cup fue el piloto destacado. Es el primer triunfo de la temporada 2019 tuvo tener una carrera laboriosa ya que largó desde el quinto lugar luego de un sábado complicado por una caída. Tuvo una largada clave que le otorgó pudo avanzar hacia las primeras posiciones. Hacia el finalTomás Acevedo ganándole la cuerda y pudo llegar en el primer lugar en la bandera a cuadros.

Sin dudas este resultado es el que se le venía siendo esquivo a Gomez y en esta fecha pudo destaparse en lo más alto del podio para también postularse entre los que pueden pelear el campeonato de la categoría.

Al finalizar la actividad, Esequiel Gomez expresó su alegría: “Fue una carrera muy pensante en la última curva, la verdad que la trabajamos mucho en la estrategia y por suerte pudo salir. Fue una competencia ajustada que por suerte se dio bien desde un principio, llegué a la última curva peleando hasta el final y por suerte lo pude lograr algo que tanto necesitaba”

Lucho sumó

Aunque no fue lo que esperaba, Luciano Ribodino pudo alcanzar el tercer escalón del podio para el equipo misionero del Rosamonte Racing Team en la categoría Superbike.

Ridbodino no pudo tener una buena largada y después se fue recuperando dando una lucha cerradísima con Juan Martín Solorza ante el público entrerriano.

El cordobés expresó: “La carrera no se dio como esperaba, pero tuve un toque y me puso de costado, después quedé segundo, mucho gasto con la goma para poder descontar y un final con Juan Solorza y me debí conformar con el segundo lugar. Para la próxima buscaré la revancha”

En el caso de Sebastián Salom, el chaqueño finalizó en el octavo lugar de la categoría 600 Súper Sport tras un domingo que se fue recuperando.

Categoría 250cc.

11. Esequiel Gomez 17.49.397 102. Julián Nacimento 17.50.402 90. Mateo Mayorga 17.50.917 74. Tomás Acevdedo 18.03.765 67. Lucio Lemos 19.24.863

No Clasificado Facundo Mora

Superbike

174. Andrés Gonzalez 20:27.116 52. Juan M. Solorza +2.914 4. Luciano Ribodino +3.137 3. Ramiro Gandola +3.522 65. Martín Solorza +18.861 17. Nicolás Tortone +33.226 121. Gastón Martinez +33.435 92. Juan Zarate +1:07.972

NT Diego Pierlugi

