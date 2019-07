Murió aplastada por su propio cuatriciclo: volcó y quedó atrapada

La trágica muerte de la adolescente británica Iris Goldsmith vistió de luto a las dos familias financieras más ricas y poderosas de Europa: los Goldsmith y los Rothschild. Su padre, el parlamentario Ben Goldsmith lanzó en Twitter un mensaje que resume el drama que vive su familia: “Querido Dios, por favor, ¿puedo recuperar a mi hermosa, brillante y amable niña, por favor, Dios? Y si no, por favor cuídala mucho más. La amo tanto y estoy muy orgullosa de ella. Me duele tanto que no puedo describirlo”. Él y su exesposa, Kate Rothschild, se manifestaron “devastados” por la muerte de su hija, de 15 años, en un accidente.

Iris Annabel murió aplastada por su cuatriciclo en la propiedad campestre familiar situada en el condado de North Brewham, Inglaterra. La joven, acompañada por una amiga, estaba conduciendo el vehículo, volcó y quedó atrapada debajo, muriendo en el acto, por lo que los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por ella al llegar. La policía local dijo en un comunicado que “la muerte de la niña no está siendo tratada como sospechosa” y que la investigación, que se abrirá durante los próximos días, se centrará en esclarecer las causas del siniestro.

Iris, la mayor de los tres hijos del magnate de las finanzas Ben Goldsmith y de su exmujer, Kate Rothschild, que proviene de una de las familias bancarias más poderosas del Reino Unido. En el momento del accidente su madre se encontraba en la finca mientras su padre participaba de un partido de cricket en Surrey. “Es un accidente terrible. Iris era una delicia absoluta, todos en la familia la adoraban. Era bella, encantadora, inteligente, la persona más maravillosa que puedas conocer”, declaró un amigo cercano a la familia.

Alfie Dean, de 15 años, era el mejor amigo de Iris, dijo: “No parece real. Todo su grupo de amigos está en un terrible shock y no podemos dejar de llorar. Esta chica increíble no se merecía esto en absoluto. Iris era como mi hermana. La amaba tanto. Ella era simplemente encantadora. La niña más dulce, hermosa y cariñosa. Ella fue muy divertida pero también fue muy amable. Si un grupo de amigos estuvieran todos juntos y necesitáramos algo de comida, Iris siempre fue la que se ofreció a ir a buscarla. Ella ayudaría a cualquiera. Era increíblemente normal y segura dentro de sí misma, a pesar de su enorme y complicada familia”.

Los padres de la adolescente fallecida se casaron en 2003, en una ceremonia que reunió a la alta sociedad y la nobleza británicas. La madre es hija de Amschel Rothschild, de la rama inglesa de la dinastía de banqueros, quien en julio de 1996 había sido hallado sin vida colgado en la habitación de un hotel de París. Su madre era Anita Guinness, de la conocida familia cervecera. El padre de Iris, Benjamin, era el hijo menor del acaudalado financiero Sir James Goldsmith, dueño de una fortuna de 1.900 millones de euros, y de la aristócrata Lady Annabel. El matrimonio de Kate y Benjamin terminó cuando se supo que ella mantenía relaciones con el rapero estadounidense Jay Electronica.

Los Rothschild son una familia de origen judío alemán que desciende de Mayer Amschel Rothschild y que estableció su negocio bancario en la década de 1760. Rothschild legó su fortuna a sus cinco hijos, quienes crearon una familia internacional influyente de banqueros en Viena, Londres, París, Nápoles y Frankfurt. En la actualidad, el barón David René de Rothschild mantiene el negocio familiar.

En 2003 el barón (tío abuelo de la chica fallecida) fusionó las empresas inglesas y francesas de la familia bajo el nombre de Rothschild Group, un grupo asesor financiero mundial que ahora posee oficinas en lugares tan dispares como Nueva York, Hong Kong, Abu Dabi o Moscú. Actualmente, la revista ’Forbes’ calcula que solo uno de los miembros de la dinastía, Benjamin de Rothschild, posee una fortuna de alrededor de 1.700 millones de dólares.