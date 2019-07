El VAR, protagonista de la eliminación Argentina

A lo largo de la Copa América, el VAR fue adquiriendo un mayor protagonismo con el correr de los partidos, apareciendo en numerosas intervenciones. Pero en el encuentro entre la Selección Nacional y la “verdeamarelha”, brilló por su ausencia.

Dos penales no cobrados ni revisados, fueron las polémicas que desataron el enojo de “la albiceleste”. La primera de ellas fue a los 70´, cuando Sergio Agüero pisó el área y Dani Alves lo cruzó con el muslo, derribándolo en el área. Posteriormente, el árbitro dejó seguir la acción, continuó con un contrataque de Brasil y finalizó con el gol de Roberto Firmino.

La segunda polémica fue a los 83´. Luego de un córner, Arthur, en la marca de Nicolás Otamendi, lo frenó con el antebrazo, dejando al jugador de la albiceleste tendido en el piso. El juez se comunicó con el VAR, pero no hubo sanción.En ambas situaciones, el árbitro del encuentro, Roddy Zambrano, no tuvo ningún llamado para verificar la jugada.

¿Quiénes debieron asistir a Zambrano desde la tecnología? En primera instancia el uruguayo, Leodán González fue el encargado del videoarbitraje. Mientras que los otros jueces que se encontraban frente a la pantalla fueron,el venezolano Jesús Valenzuela y el colombiano Oscar Julián Ruiz, como observador del VAR.

Con respecto al arbitraje, Dani Alves concordó con las declaraciones de Lionel Messi sobre la pésima actuación del juez y manifestó, “Estoy de acuerdo. Yo también me quejo. No me gusta hablar de los árbitros, pero me pareció que estaba más nervioso que nosotros. Cobraba todo. No estuvo bien para los dos lados”.

Un dato para destacar, es que en el último Mundial de Fútbol y Champions League, se usaron 33 cámaras, en la cual seis son de repeticiones ultra lentas y seis para lentas; más dos específicamente para el fuera de juego. En esta competencia sudamericana se ocupa una tecnología de sólo 24 cámaras, únicamente dos son para las repeticiones inmediatas.

