La AFA envió un comunicado a Conmebol quejándose por el polémico arbitraje de Argentina-Brasil

Hubo dos faltas puntuales que encendieron el reclamo. Tras una dura publicación en sus redes oficiales, lo llevaron al plano legal.

La AFA se quejó a través de sus redes sociales de la mala utilización del Videoarbitraje (VAR) durante el partido entre la Selección argentina y Brasil en la semifinal de la Copa América. “Vimos lo mismo que vos”, publicó la cuenta oficial junto a la imagen de un televisor que representa al VAR. Además le agradece a los jugadores del seleccionado “por la entrega incondicional”.

Inmediatamente después de la publicación del tuit llegaron muchos comentarios pidiendo que la AFA hiciera un reclamo formal ante la Conmebol por los dos penales no cobrados por el árbitro ecuatoriano Rody Zambrano, que ni siquiera chequeó las jugadas mediante la pantalla del VAR en el campo de juego. Y Tapia mandó un comunicado a Conmebol.

La dirigencia de la AFA presentó una queja formal en la Conmebol. En el seno de la Selección hay mucha bronca con la manera en que se manejó en VAR en el penal de Dani Alves a Sergio Agüero y en el codazo de Arthur a Nicolás Otamendi. Las acciones ni siquiera fueron revisadas por Zambrano, cuando durante el torneo se repasaron jugadas menos controvertidas.

La AFA difundió la carta que Tapia le mandó a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol: “Lo que ocurrió merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observados los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca”.

Tapia agrega: “La imprudencia en la designación arbitral generó un evitable ambiente previo al encuentro, agravado por la presencia del presidente de Brasil Jair Bolsonaro. Eso no pasó inadvertido para jugadores, dirigentes y público en general ya que fueron evidente sus manifestaciones políticas durante el desarrollo del juego, no pudiendo dejar de mencionar que en el entretiempo dio una vuelta olímpica por el estadio”.

“Estos hechos desprestigian el fútbol sudamericano. La designación de Zambrano tenía antecedentes negativos en varios partidos jugados por equipos argentinos. No tenía las cualidades técnicas para dirigir un partido de semejante trascendencia”, escribió Tapia.

“El árbitro estaba más nervioso que nosotros”, dijo Dani Alves. El juez ecuatoriano Roddy Zambrano quedó en el ojo de la tormenta y todas las miradas le apuntaron al VAR. Los jugadores argentinos manifestaron su malestar por algunos fallos en la derrota ante Brasil por 2 a 0.La semifinal, que dejó al seleccionado sin final, tuvo dos grandes polémicas. En ambas Argentina pidió penal y en ambas no hubo aparición del VAR, que ni siquiera le consultó al juez principal.

“Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR. Te da bronca porque hicimos un esfuerzo muy grande, todas las boludeces fue para ellos y las tarjetas para nosotros. En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, manos boludas, penales pelotudos… Son jugadas que te van sacando de partido, te vas desquiciando”, dijo Lionel Messi

Sergio Agüero también habló de la polémica por el no uso de la tecnología. “El árbitro me dijo ‘me avsian que no hubo nada’ y puede que no lo haya visto, pero es raro que no lo haya visto un quinto árbitro en el VAR”, comentó el delantero de Manchester City. “El VAR funcionó muy bien hasta hoy. Es increíble” dijo y habló de la jugada del penal que finalmente terminó en el gol de Firmino. “Siento un toque de Dani Alves y caigo. Pero la jugada no la revisaron. Después llega la réplica y Brasil consigue el segundo gol”, consideró.

La Argentina perdió 2 a 0 ante Brasil en Belo Horizonte y deberá disputar el partido por el tercer y cuarto puesto ante el perdedor de Chile y Perú.

