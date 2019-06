“Estamos viviendo una pesadilla”, dijo la hija del hombre a quien mataron a golpes en Eldorado

El hecho ocurrió este viernes y conmocionó a Eldorado por la forma en que Antonio Skeppstedt de 65 años fue asesinado en la vía pública. Su hija, la expareja del acusado Pablo S. de 28 años, declaró en las redes sociales que están viviendo una pesadilla por lo ocurrido con su padre y espera que el culpable “se pudra en la cárcel”.

El acusado de asesinar a golpes a su ex suegro este viernes frente al juzgado de Eldorado, fue detenido horas más tarde del hecho en la localidad de 9 de Julio mientras se escondía en un monte. Previamente, testigos habían asegurado aseguran haber visto a un muchacho que tras bajar de una camioneta blanca, golpeó a la víctima hasta dejarlo tendido en el piso en un charco de sangre.

El hombre tenía una prohibición de acercamiento a su expareja. Además, tras lo sucedido ayer, testigos manifestaron a diversos medios que el acusado tendría varias denuncias por violencia y amenaza a una ex pareja.

La hija de la víctima, Karen Skeppstedt se manifestó en las redes sociales y aseguró que están viviendo un calvario. Pidió una oración por su padre y expresó el deseo de que Pablo S. “se pudra en la cárcel”.

Tras la autopsia que se realizó en Posadas, hoy entregarían el cuerpo a la familia para que puedan velarlo.

Su escrito en Facebook:

“Estamos viviendo una pesadilla . Sólo quiero despertar de esto! Hoy a mi papá le arrebataron la vida un demente un hijo de puta! Yo creo en Jesús y en su justicia más que en la nuestra y creo que se va a encargar de vos hijo de puta Pablo Schanderl. Dejamos en manos de Dios todo . Gracias a todos los que están en este momento tan difícil. Me incautaron el celular para pruebas así que disculpen si no respondo. Me preguntaron acerca del velatorio, quiero decirles que el cuerpo de mi padre se encuentra en Posadas, quizás en el día de hoy llegue y lo podamos despedir en paz. Gracias a cada persona que se acercó y está. Los días que siguen serán aún peores . Les pido de corazón una oración por el descanso de mi papá. Y una oración para que está persona se pudra en el lugar que le corresponde LA CÁRCEL. ARRUINASTE UNA FAMILIA Y TE DIRIA PABLO QUE TE VAYAS AL INFIERNO PERO YA VIVIS EN ÉL.”