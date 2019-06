Alberto Fernández en Misiones: “Quiero que los gobernadores sean mis principales aliados”

El pre candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó Posadas y durante una conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista (PJ) de Misiones, llamó a los gobernadores de todas la provincias a acompañar su presidencia, en caso de ganar, como sus principales aliados. Además recordó que con el líder del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, Carlos Rovira, se conoce desde hace años y que nunca tuvieron un desencuentro. También habló de la industria, del FMI, del trabajo, de Coparticipación y de energía.

“Si quiero ser presidente de la Nación tengo que tener un buen vínculo con todos los gobiernos. Yo soy un porteño que desde que fue Jefe de Gabinete se dio cuenta que en la Argentina el federalismo no existe. La Argentina dice ser un país federal pero no lo es, es un país inmensamente unitario y yo reniego mucho de eso de eso porque me parece que el unitarismo ha complicado mucho la vida de todos los argentinos y creo que tenemos que cambiar el centralismo por más federalismo y todo eso lo voy a hacer con los gobernadores. Estoy obligado a llevarme bien”, señaló el ex Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner.

Fernández arribó cerca de las 9 al aeropuerto General San Martín en compañía de su novia misionera, Fabiola Yáñez. Antes de ir a la sede del PJ se reunió con el vice gobernador y gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad e intendentes de la provincia. Además recibió a empresarios forestales quienes le transmitieron la realidad del sector.

“Estoy escuchando a los trabajadores, recién me reuní con ellos, que se han quedado sin trabajo porque las importaciones de zapatillas cierran las empresas en Misiones y en otras zonas del país. Y por ese juego perverso de abrir importaciones estamos cerrando fuentes de trabajos que los argentinos necesitan para alimentar a sus familias. A ellos que se quedaron sin trabajo también les voy a extender la mano y los voy a traer de vuelta a la economía activa, voy a hacerlos otra vez trabajadores dignos que es lo que debería ser cualquier argentino”, aseguró ante el aplauso de los militantes ante quienes prometió ocuparse de que las Pymes vuelvan a generar empleo. “Acabo de tener una reunión con los empresarios de la industria maderera, una de las más importantes que hay en Misiones. ¿Cómo puede ser que la Argentina vea tambalear la industria maderera por importaciones de muebles? Es una cosa incomprensible, imperdonable”, se quejó.

Minutos antes de responder las preguntas de la prensa, Fernández se dirigió a los militantes que colmaron la sede del PJ en Posadas, ante quienes reconoció que la historia lo colocó en el lugar de candidato a presidente y que es el rol que le ha sido impuesto desde la militancia. Además señaló que mantuvo una reunión con los trabajadores despedidos de la fábrica de zapatillas Dass, de Eldorado.

Fernández afirmó también que en las elecciones generales de octubre está la posibilidad de dar vuelta la página que comenzó en diciembre de 2015, momento en que asumió la presidencia Mauricio Macri. “Ahora en octubre tenemos la oportunidad de a los que cometieron tantos pecados decirles ‘te castigamos y no te votamos más’. Y tenemos la posibilidad de sobre todas las cosas, dar vuelta la página que comenzó a escribirse en diciembre de 2015, que nos ha traído tanto dolor, no es solamente los chicos que se quedan sin colegio, los padres que se quedan sin trabajo, es también por los más chicos que se quedaron sin vacunas, algo que resulta incomprensible que esté pasando en la Argentina. Vamos a dar vuelta esta página negra y vamos una vez más, como siempre hicimos, con tranquilidad y alegría, abrazarnos al resto de los argentinos, abrazarlos y decirles que todos juntos vamos a hacer el esfuerzo de construir el país. Y vamos a construir un país que le ponga un techo a todos los argentinos y que todos tengan una protección para vivir felices y no un país que los desintegre y mande a las márgenes”, indicó. “Vamos a ponerle fin a la Argentina de unos pocos. Vamos a ponerle fin a la Argentina de los especuladores, las Leliq, los bonos, de los que se llevan los dólares del Banco Central y vamos crear la Argentina de las fábricas que largan humo y chimeneas porque adentro tiene millones de argentinos trabajando. Vamos a volver aprendiendo de las enseñanzas vividas, para ser mejores, para comprometernos más fuertemente con todos los argentinos”, prometió.

Industria

“Lo que está pasando con la industria del calzado no es algo ajeno a lo que pasa con la industria textil o de los juguetes, el caucho o las bicicletas. Hay sectores en la economía argentina que son sensibles, son los que generan mucha mano de obra intensiva pero que tienen muchas dificultades para poder hacer frente a la competencia desleal del mundo, el calzado es uno. Y eso se arregla muy fácilmente, con dos cosas: lo primero hacer que los argentinos vuelvan a consumir. En toda la gestión de Macri, mes a mes fue cayendo el consumo. El último dato es que en los supermercados el consumo cayó el 12% y que en los shoppings cayó un 22%, eso es gente que deja de consumir, de comprar zapatillas, eso está afectando muy seriamente a la actividad. Y para peor, importan zapatillas y en el juego de importación terminan de aniquilar la industria. Hay que resolver estas dos cosas, no podemos ser tontos, yo se que la globalización existe y que es irreversible pero la globalización no nos condena a ser estúpidos. La globalización nos obliga a ser más inteligentes y ser inteligentes es defender el trabajo argentino. Vamos a promover el consumo y vamos a parar con las importaciones de zapatillas”.

FMI

“Fue una reunión correcta, formal pero donde aproveché para decirle todo lo que creo. El FMI le dio a la Argentina un préstamo stand by de 57 mil millones de dólares con una serie de objetivos a cumplir: bajar el déficit fiscal, bajar la pobreza, bajar la inflación, bajar el desempleo. De esos 57 mil millones de dólares, hasta acá entregó 39 mil millones de dólares. Y desde el día que el préstamo se aprobó hasta el día de hoy de los 39 mil millones de dólares, 30 mil millones salieron del sistema financiero, esa es la famosa fuga de divisas que las mismas normas de capitales del FMI prohíben financiar. Me ocupé de decirle al representante del FMI que el FMI estaba incumpliendo las normas del FMI que dice “no financien la fuga de divisas”. Queda, hasta que Macri termine su mandato 11 mil millones de dólares más por entregar, le pregunté si se lo van a entregar para que Macri siga financiando la fuga de divisas porque ese crédito tenía el objetivo de reducir la deuda y la deuda no se redujo, tenía el objetivo de reducir el déficit fiscal y el déficit fiscal no se redujo y creció, tenía el objetivo de reducir la pobreza y la pobreza creció 1/3, tenía el objetivo de bajar la desocupación y la desocupación es de dos dígitos. Por lo tanto le plantee que a esta altura de los acontecimientos es claro que los objetivos de ese préstamo están total y absolutamente incumplidos. Y le dije también que nadie piensa caer en default pero la Argentina hoy padece un default encubierto. Y solamente no está en default porque el FMI le sigue prestando plata al gobierno de Macri para que Macri fugue con sus amigos las divisas”.

Relación con la Renovación

“Si quiero ser presidente de la Nación tengo que tener un buen vínculo con todos los gobiernos. A Carlos Rovira lo conozco hace años y nunca hemos tenido desencuentros y espero verlo pronto y volver a charlar. A la mañana estuve con el gobernador electo y después voy a almorzar con el gobernador actual. Yo soy un porteño que desde que fue Jefe de Gabinete se dio cuenta que en la Argentina el federalismo no existe. La Argentina dice ser un país federal pero no lo es, es un país inmensamente unitario y yo reniego mucho de eso de eso porque me parece que el unitarismo ha complicado mucho la vida de todos los argentinos y creo que tenemos que cambiar el centralismo por más federalismo y todo eso lo voy a hacer con los gobernadores. Estoy obligado a llevarme bien”.

Políticas de empleo

“El caso del trabajo es un tema que me preocupa mucho porque Macri con su lógica ha logrado que el desempleo se multiplique por dos. Y eso es parte de las políticas que han desarrollado. Yo no creo que la solución esté en precarizar el trabajo, que es lo que verdaderamente es la flexibilización laboral, es hacer más precario el trabajo y quitarles derechos al que trabaja. Siempre pongo el mismo ejemplo. Fui 5 años Jefe de Gabinete, en esos 5 años y medio no hicimos ninguna reforma laboral, existían las normas y los derechos que tenían los trabajadores, es más, existía la obligación de pagar el doble en caso de echar a los trabajadores. Y en ese contexto creamos 4 millones de puestos de trabajo. Eso quiere decir que el problema no es lo que Macri llama los costos del trabajo, el problema es que la economía está parada, que no funciona, que nadie invierte porque nadie consume. Dejen de mentirle a los argentinos, el problema que tenemos es ese”.

Fondo compensatorio

“El tema Coparticipación es parte de ese país federal que hay que revisar. Si el ingeniero Rovira habla de las dificultades de una nueva ley tiene razón. Es una ley asociativa que exige que todos esté de acuerdo y es un tema complejo porque el dinero a repartir es como una frazada corta, qué elijo, taparme los pies o taparme el pecho. Nadie quiere renunciar a su porción pero es un tema que debemos plantear y no debemos tener miedo. Yo espero poder trabajar mucho con los gobernadores, quiero que sean mis principales aliados porque quisiera terminar mi mandato con la Argentina más justa y la Argentina va ser más justa si todos los argentinos tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse en el mismo lugar donde han nacido”.

Energía

“El tema energético es enorme. Yo tengo un amigo que es Sergio Lanziani que sabe mucho de energía y con él me ayudó a entender que le pasó a la Argentina el día que todos quedamos sin luz. El gobierno se ha tomado un tiempo para explicar y hasta el día de hoy no lo ha explicado pero lo que todos sabemos es que durante todos estos años cobraron tarifas suculentas en dólares y que la inversión no existió porque el día que tuvieron que hacer un by pass para cambiar una torre dejaron a toda la Argentina, el sur de Brasil y parte de Chile y Uruguay sin luz, esa es la eficiencia energética que habla Macri, vergüenza debería dar”.