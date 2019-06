Para Juan Fouce, por falta de tarifas y subsidios “en julio puede colapsar el servicio interurbano de pasajeros”

El representante de la Cámara de Empresas de Transporte de Media Distancia, Juan Fouce, enfatizó que la situación del sector es “caótica”, por el atraso tarifario y la falta de subsidios en un contexto de incremento de combustibles alta inflación que hace que las empresas tengan que prescindir de las frecuencias no rentables y despedir personas.

Juan Fouce- LT17

Explicó Fouce que en diciembre de 2018 “se pagaba 10 pesos y hoy está en 50 pesos el litro de combustible, además no tenemos subsidio, el incremento que se dio del 19 por ciento al comienzo de año era por la quita de subsidio de Nación, aclaro que los servicios interurbanos no tienen subsidio de Nación, no tienen ningún aporte de Nación y la provincia le dio 10 pesos. El combustible subió más de 8 pesos desde enero, por eso las empresas de transporte de la provincia se están fundiendo, le piden actualizar los montos de subsidios para los urbanos y no se actualizaron para los interurbanos”.

En diálogo con LT 17 Radio Provincia, el dirigente empresarial reiteró que en ése contexto no se puede trabajar “en julio colapsa el servicio interurbano. Se le pidió a la provincia un incremento del 30 por ciento para dar oxígeno, ya se sacaron los servicios no rentables, se dejaron solo los servicios rentables y esos ya no son rentables, hoy por hoy están todos a pérdida. Se están perdiendo empleos, empresas, necesitamos subsidio pero también necesitamos tarifas, si la empresa de transporte no tiene tarifa se funde, son 4 mil empleos los que están en juego, se le pide a la Provincia que por favor den tarifas, tarifas y subsidios, depende de la Provincia, la Nación no nos da un centavo, sí le dan a los urbanos pero no a los interurbanos”.

Agregó Fouce que hay empresas que ya cerraron y se perdieron muchos empleos “no se puede trabajar más, ni una respuesta, desde que comenzó el año no tenemos respuesta, el pasaje tendría que estar un 30 por ciento más, aunque la verdadera tarifa es un 150 por ciento más, pero necesitamos un 30 para no fundir todo, pero no un 10 necesitan un 30 por ciento más subsidios”, para volver a reiterar que las empresas no pueden más, “no se puede continuar, la empresa tiene que parar, se bajaron todas las frecuencias no rentables y hoy por hoy ningún servicio es rentable”, y comentó que muchos empresarios están sacando de algún ahorro familiar para cubrir costos de la empresa, “todas las empresas de la provincia son familiares, hay empresas que tienen dos o tres colectivos por eso la gran crisis de transporte interurbano de la provincia”.

EP/E.J.