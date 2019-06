Copa América2019: esta tarde se dará el inicio de la segunda fecha con dos encuentros

Por el Grupo A, Bolivia se enfrentará ante Perú a partir de las 18.30, mientras que el local intentará buscar su segunda victoria enfrentando a Venezuela desde las 21.30.

Bolivia y Perúrealizarán su segunda presentación a partir de las 18.30 en el estadio Maracaná, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano. Será transmitido por las señales de DirecTVSports y TyCSports.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca viene de empatar ante una difícil Venezuela por 0 a 0, y necesitará de los tres puntos para ir asegurando un lugar en la próxima ronda. Bolivia es una buena oportunidad para conseguir su primer triunfo en el torneo, dado que viene de ser goleado en el partido inaugural ante el conjunto local y es considerado el más accesible del grupo.

Posibles formaciones:

Perú: P. Gallese, M. Trauco, L. Abram, C. Zambrano, L. Advíncula, R. Tapia, Y. Yotún, C. Gonzáles, C. Cueva, J. Farfán y P. Guerrero.

Bolivia: C. Lampe; M. Bejarano, A. Jusino, L. Haquin, D. Bejarano; A. Chumacero, F. Saucedo, L. Justiniano, E. Saavedra; R. Castro y M. Moreno.

Por su parte la “verdeamarela” enfrentará a la vinotinto en el Arena Fonte Nova a partir de las 21.30 con el arbritaje del chileno Julio Bascuñán y será transmitido por los canales TyCSports y DirecTVSports.

El local y único líder del Grupo A, inicióla competencia con una goleada y buscará el triunfo para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Por su parte, los de Rafael Dudamel rescataron un valioso empate ante Perú tras jugar los últimos quince minutos con un jugador menos, debido a la expulsión de Luis Del Pino Mago y buscarán dar el primer gran golpe de la copa.

Ante la “vinotinto”, el historial es ampliamente favorable a la “verdeamarela” que ganó 21 de los 24 partidos, empató dos y sólo tuvo una caída.

Probables formaciones:

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luís; Casemiro y Arthur; David Neres, PhilippeCoutinho, Richarlison; Roberto Firmino.

Venezuela: WuilkerFariñez; Ronald Hernández, JhonChancellor, Mikel Villanueva y Roberto Rosales; Júnior Moreno; Jefferson Savarino, Yangel Herrera, Tomás Rincón y Jhon Murillo; Salomón Rondón.