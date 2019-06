SuperRugby: Jaguares venció a Sunwolves y finalizó segundo en la tabla general

En el José Amalfitani y ante 15000 espectadores, la franquicia Argentina se impuso con autoridad anoche ante Sunwolves de Japón, por 52 a 10. El partido perteneció a la jornada 18 de la rueda inicial del certamen.

El equipo argentino finalizó en una histórica segunda posición en la tabla general, detrás del bicampeón Crusaders. Además, cerró esta parte de la temporada con 11 triunfos y 5 derrotas. De este modo, jugarán al menos dos veces de local en los playoffs.

Los encargados de los 8 tries argentinos fueron Sebastián Cancelliere (en dos oportunidades), Santiago Carreras, Julián Montoya, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni y Javier Ortega Desio, además de un try-penal.

Por su parte, El equipo japonés tuvo una temporada para el olvido, debido a que sólo cosecharon dos victorias y con la derrota de ayer, sumaron su novena caída consecutiva.

Tantos en el primer tiempo: 11m y 33m tries de Carreras y Cancelliere convertidos por Miotti (J); 28m y 38m tries de van den Heever y Masirewa (S), y 41m try-penal (J). Resultado parcial: Jaguares 21 vs. Sunwolves 10.

Tantos en el segundo tiempo: 1m y 24m tries de Montoya y Ortega Desio (J), y 16m, 20m y 34m tries de Mallía, Moroni y Cancelliere convertidos por Miotti (J).

El próximo viernes, Jaguares se medirá ante Chiefs en el estadio de Vélez.