El electo intendente en las últimas elecciones, Roberto Wern fue destituido del Concejo Deliberante de Colonia Delicia

El reciente electo intendente de la localidad de Colonia Delicia y concejal por el Partido Agrario y Social (PAyS), Roberto Wern, fue destituido este miércoles por sus pares. Cuestionó que muchas decisiones se hayan tomado sin haber sido tratados en una comisión

Roberto Wern – Red Ciudadana

Su destitución ayer de la titularidad del cuerpo deliberativo por sus pares durante la última sesión y al haber sido reemplazado por el edil de Cambiemos Ernesto Denis, fue la gota que derramó el vaso para Roberto Wern quien cuestionó los malos manejos de la gestión del actual intendente Eberth Vera y las implicancias que pueda generar sobre su próxima gestión.

El concejal manifestó que fue separado de su cargo por un arreglo que hicieron los dirigentes de Cambiemos con el intendente actual por el cual pasaron a planta permanente a unos 14 empleados nuevos, una plantilla nueva que perjudica el presupuesto de su próximo mandato. “Se va a contratar más de 120 empleados y prácticamente toda nuestra coparticipación vamos a tener que usarla en sueldos”, dijo.

“Ayer no pude asistir a la reunión y han presentado un pedido para hacer un cambio de autoridades y aparentemente ha existido un negociado entre la gente del Frente Renovador y la de Cambiemos, donde no solo se ha realizado el cambio de autoridades con total legalidad y que es permitido, sino que han tratado temas importantes que deberían ser sometidos a comisión loo que no se hizo”.

Recordó que en su momento puso un reglamento interno que consta que cuando llega un proyecto importante sea estudiado en comisión, ordenanza que ayer no se tomó en cuenta. Señaló que se decidió que 14 personas pasen a planta permanente “muchos de ellos nunca han presentado servicio a la municipalidad, en este caso se deben estudiar los legajos de estas personas para ver su situación y si realmente pueden acceder a esos cargos y varios de ellos han participado de las campañas de Cambiemos y uno de ellos es hermano del dirigente Miguel “Toti” Tarnoski “.

Cuestionó que desde el día posterior a las elecciones la postura de Vera ha sido de perjudicar a la población: “Le ha dejado sin móviles a los jóvenes que se trasladaban a la escuelas de los barrios más alejados y ha sacado a la cocinera del KM 11”.

Sostuvo que esta y otras medidas afectan su gestión a futuro. “Todavía el intendente no se ha comunicado conmigo y estamos totalmente desinformados”.

SPM