Mauricio Macri, en el cierre del precoloquio de IDEA: “No me quiero ir, me quiero quedar un rato más”

El Presidente viajó a Neuquén junto a su flamante compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto. Por la mañana, se reunieron en Olivos y definieron el nombre del frente electoral.

A horas del cierre de las alianzas electorales, el Gobierno nacional sorprendió anunciando que el compañero de fórmula de Mauricio Macri sería Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del peronismo.

Desde este miércoles, Juntos por el Cambio es el nombre de este nuevo espacio que se estrenó con una foto en la Quinta de Olivos y tuvo sus primeras apariciones en el precoloquio de IDEA, que se lleva a cabo en Vaca Muerta.

Las frases más destacadas de Mauricio Macri

-“Tuvimos con Pichetto una larga charla viniendo en el avión, la más larga de nuestra historia. Sentí y evalué que en estos tres años y medio que fueron tan disruptivos, con tantos cambios, con una agenda mayor de cambios que no pudimos llevar adelante todavía. Encontré en él una persona que primero piensa en los argentinos, en la Patria, en la gobernabilidad antes que en su persona o en su partido. Los argentinos arrastramos esta obsesión por el atajo, por la viveza, el aprovechamiento que no nos llevaron a ningún lugar. Tuvimos debates y discusiones, pero él apoyó transformaciones complejas y difíciles aun frente a la crítica de su partido. Eso tiene que generar respeto y admiración de todos”.

-“Me pareció una idea genial hacer el precoloquio en Vaca Muerta, para que todos los que proveen del país a este lugar entienda la importancia de proyecto y lo que puede generar la energía en un país, y lo que puede generar si encima la generamos para otros países”.

-“En cada visita que he hecho a Vaca Muerta siempre digo lo mismo: ‘No me quiero ir, me quiero quedar un rato más'”.

-“Generamos un espacio de diálogo en un país que siempre le ha costado. Vivimos viendo cuáles son las diferencias con el toro en vez de las coincidencias”.

-“Hay que tener inteligencia para no repetir los errores del pasado. Cuando algo empezaba todos estaban viendo qué se podían llevar. Como el que quiere comerse la torta antes de que se termine de cocinar. O el que no esta invitado a la fiesta y quiere comer la torta igual”.

-“Hay que tener constancia y humildad. Constancia para no cansarnos de hacer las cosas que funcionan. Si no está roto, no lo arregles. Hay que continuar por este camino. Y hay que tener la humildad de entender que no somos especiales. Somos muy buenos y podemos hacer las cosas muy bien. Estamos dentro de un sistema competitivo y esto que logramos (un poco) hay que acelerarlo”.

-“Hay que seguir profundizando el trabajo público-privado. Somos un equipo. Nada funciona ben si el privado tiene que llevar la mochila del Estado o viceversa. Y hay que continuar con el trabajo en equipo entre el capital y trabajo. Todos tienen que cumplir”.

-“Hay que simplificar para deshacernos de los trámites que solamente nos boicotean; hay que planificar para no perjudicarnos y también hay que ser previsibles: las reglas no las podemos cambiar”.

-“Lo más difícil es poner la rueda en marcha. Ahora estamos por pegar el salto, pero para eso hay que simplificar, planificar y trabajar en equipo. El futuro es ilimitado”.

-“Si hacemos las cosas bien podemos pasar del paradigma de sustituir al de abastecer al mundo de energía. Y eso es un cambio muy grande para todos. La mala política energética del kirchnerismo destruyó trece mil millones de dólares de valor”.

-“Es importante la transparencia. La licitación que acabamos de hacer se genera porque ya no hay cosas raras, no hay bolsos, la gente cuida el mango y se ahorraron 600 millones de pesos en un mes de provisión de gas”.

La jugada de integrar a un sector del peronismo apunta a que el Gobierno amplíe su base electoral. Además, el ingreso del senador nacional también habilitaría a negociar espacios de poder en las listas para el sector que encarna Pichetto.

El ala política del oficialismo considera al compañero de fórmula como un hombre de diálogo, que aseguraría en un eventual Gobierno una apertura política para buscar mayores consensos. El radicalismo ya había planteado la necesidad de dotar a la coalición de una mayor amplitud, y por eso está de acuerdo más allá de que el nombre no sea propio.

(Fuente: TN)