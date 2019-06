Violencia y maltrato a sus padres: la historia de Hugo, el hijo que abandonó a los ancianos en un bar de Rosario

Y no es para menos. Si bien los ancianos están cuidados, hay un temor que lo atraviesa y que podría producir un efecto negativo incalculable en sus padres: “Es posible que mi hermano después de esto se quite la vida. No lo sé. No me puedo atrever a asegurarlo pero no lo descarto. Esperemos que no. Igualmente mi preocupación principal son mis viejos, no lo que pueda hacer Hugo”, sostuvo Raúl, en un nuevo intento por exponer cierta fuerza.

La sospecha de que su hermano pueda tomar una drástica decisión después de abandonar a los ancianos tiene cierto asidero. Es que Hugo, de 62 años, recibió una licencia psiquiátrica por parte de la Municipalidad de Pérez, una localidad cercana a Rosario. “No sé qué problemas tenía exactamente pero claramente tenía algo. Era una persona reservada, nunca tuvo pareja y mucho menos hijos. Toda la vida vivió con mis padres. Pero lo que hizo es imperdonable. Nunca voy a estar de acuerdo con él”, resaltó.

Cada tanto, Raúl visitaba a su padres. Aprovechaba los momentos que Hugo no estaba en el departamento e iba a ver cómo estaban. Sabía, gracias a lo que le contaban los vecinos, que su hermano los gritaba y los sometía a distintos maltratos. Hilda -según Raúl- trataba de ocultarlo y fingir que no pasaba nada. “Ella como que lo protegía en el fondo. Cada vez que le preguntaba al respecto, me decía que no pasaba nada, que me quedara tranquilo. Pero yo sabía de los maltratos. Pero la verdad no sé qué le pasó por la cabeza para hacer lo que hizo”, reiteró. “Para mí se cansó de vivir con ellos”, agregó.

El temor y el dolor de una madre

Por estas horas, Hilda y Hugo viven con absoluta tristeza. La mujer pregunta todo el tiempo dónde está su hijo e intenta buscarle una explicación. Las respuestas no llegan y la incertidumbre crece. “Mi mamá me taladra la cabeza todo el tiempo. Ayer estábamos hablando y me dijo: ‘para mí a Hugo le pasó algo’. Es como que ella también cree que él puede hacer alguna locura. Yo lo único que le digo es que no piense en eso, que trate de tranquilizarse, pero ella intuye eso”, reveló el hombre.

La anciana tiene una herida inconmensurable. En los momentos de lucidez sabe del abandono de su hijo y no para de expresarlo. “Tiene un dolor en el corazón que no se olvida más. Me dice ‘no puede ser que no venga a darme un beso’ ni que fuera a terminar todo así”, relató Raúl.

En cuanto al padre, se trata de un hombre completamente sordo que tiene dificultades para expresarse. Sin embargo sabe lo que ocurre y, como puede, dice a viva voz que va a ir a buscar a su hijo. “Casi no se le entiende pero ya me dijo varias veces que se va a ir a buscar a Hugo. Yo le digo que a dónde lo va a hacer si es una ciudad muy grande. Es inútil”, acotó.

En este momento, Raúl, su esposa, sus hijos y ahora los abuelos viven en la misma casa. “Estamos un poco apretados, pero donde comen cuatro comen seis”, señaló. Recién ayer, pudo recuperar la ropa de los ancianos, que estaba resguardada en un depósito. En especial la ropa de invierno, que era lo más urgente. El resto de los muebles de la pareja aún permanece allí.