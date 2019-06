Misterio en un hotel de República Dominicana: encontraron a una pareja muerta en una habitación

Según trascendió, la pareja estadounidense había llegado al país caribeño el 25 de mayo y tenían todo pago hasta el 30 del mismo mes. Sin embargo, cuando llegó el día de hacer el check out, no se presentaron en la recepción. Cuando un empleado subió hasta su dormitorio descubrió que los turistas estaban muertos.

Para los investigadores del caso, la hipótesis de un posible suicidio no condice con la seguidilla de posteos que el matrimonio publicó en sus redes sociales. Desde que llegaron al hotel Bahía Príncipe no pararon de compartir imágenes y videos del lugar. Estaban felices de estar allí. “¿Puede alguien prestarme 250 mil dólares? No quiero volver a casa”, escribió Nathaniel en su perfil de Facebook.

La noticia de su muerte fue confirmada por la embajada de los Estados Unidos a la familia. El único dato que se difundió fue que junto a los cuerpos había frascos de pastillas con medicación para el corazón, pero no se precisó si estaban vacíos.

Los medios locales informaron que la Policía Nacional se enteró de que Nathaniel había pedido asistencia médica el mismo día en el que los encontraron muertos, pero que cuando llegó el médico se había negado a que lo revisaran.

La muerte de esta pareja dejó en alerta al resto de los turistas que estaban planeando viajar a República Dominicana, ya que sucedió solo unos días después de que otra estadounidense contara cómo estuvo a punto de ser asesinada en un all inclusive en punta Cana.

Tammy Lawrence Daley, de 51 años, reveló en una dramática publicación de Facebook que un hombre del hotel Majestic Elegance Resort la había atacado en uno de los pasillos del lugar y la dejó inconsciente en un área subterránea de aguas residuales. La mujer, que sobrevivió para contarlo, había sido brutalmente golpeada y estrangulada hasta quedar desmayada por más de ocho horas.

“Todavía estoy lidiando con varios problemas, incluido el daño a los nervios, así como todos los gastos médicos desde que estoy en casa. Majestic Elegance no se responsabiliza por lo ocurrido, ya que no pude identificar al atacante”, denunció en su posteo. “Este hombre pensó que me había matado, pero fracasó. Él todavía está ahí fuera. Es un depredador, esperando a su próxima víctima. Quizá la siguiente mujer no sea tan afortunada”, alertó. Por su parte, desde el establecimiento no se hicieron cargo de lo sucedido.