La primera ministra británica Theresa May presentó su renuncia

Anunció que dejará su cargo el próximo 7 de junio tras una nueva frustración por no poder concretar el Brexit: “Lo intenté tres veces y no he podido hacerlo”, se lamentó. Desde este lunes comenzará el proceso para elegir a su sucesor/a en el Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido.

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes que dimitirá el próximo 7 de junio, cuando empezará el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del Gobierno del Reino Unido, y permanecerá en funciones mientras se elige al nuevo líder “tory”.

May dio a conocer su decisión en una declaración ante la residencia oficial del 10 de Downing Street, en Londres; tras reunirse con el presidente de su grupo parlamentario,Graham Brady, para determinar su futuro político.

En su declaración, la premier, que rompió a llorar al concluir su discurso al país, dijo que siempre lamentará “profundamente” no haber podido ejecutar la salida del país de la Unión Europea (UE).

“Desde la primera vez que atravesé la puerta que está detrás de mí como primera ministra, me he esforzado por hacer del Reino Unido un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos. Y para honrar el resultado del referéndum de la Unión Europea. En 2016, le dimos al pueblo británico la opción de elegir. Contra todas las predicciones, el pueblo británico votó a favor de abandonar la Unión Europea”, puntualizó.

“Estoy tan segura hoy como hace tres años que en una democracia, si se le da a la gente una opción de elegir, se tiene el deber de implementar lo que decide. He hecho todo lo posible para lograrlo. Negocié los términos de nuestra salida y una nueva relación con nuestros vecinos más cercanos que protegen los empleos, nuestra seguridad y nuestra unión. He hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente, no he podido hacerlo”, siguió.

Y agregó: “Lo intenté tres veces. Creo que fue correcto perseverar incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Pero ahora tengo claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo”.

“Así que hoy estoy anunciando que dimitiré como líder del Partido Conservador y Partido de la Unión el viernes 7 de junio, para que se pueda elegir un sucesor. Acordé con el presidente del partido y con el presidente del Comité 1922 que el proceso para elegir a un nuevo líder debe comenzar la próxima semana”, detalló.

“He mantenido a Su Majestad la Reina plenamente informada de mis intenciones y continuaré desempeñando el cargo de primera ministra hasta que el proceso haya concluido. Es y siempre será motivo de gran pesar para mí no haber podido concretar el Brexit”, subrayó.

Luego deseó que su sucesor pueda encontrar una solución: “Será el que busque un camino que honre el resultado del referéndum. Para tener éxito, el o ella tendrá que encontrar un consenso en el Parlamento, donde yo no lo he hecho. Ese consenso solo se puede alcanzar si todas las partes están dispuestas a comprometerse”.

“Durante muchos años, el gran humanista Sir Nicholas Winton, quien salvó las vidas de cientos de niños al organizar la evacuación de la Checoslovaquia ocupada por los nazis a través del Kindertransport fue mi elector en Maidenhead. En otro momento de controversia política, unos años antes de su muerte, me llevó a un lado en un evento local y me dio un consejo: ‘Nunca olvide que compromiso no es una mala palabra. La vida depende del compromiso’. Él estaba en lo correcto”.

La premier estará al frente del Ejecutivo cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, haga su visita de Estado entre el 3 y el 5 de junio.

En los últimos días, May, que hasta ahora había conseguido aferrarse al liderazgo a pesar de las fuertes presiones internas para que dimitiera, sufrió un duro golpe cuando diputados y algunos ministros manifestaron su oposición a su último intento por conseguir la aprobación de su acuerdo del Brexit, a pesar de que éste ya fue rechazado por el Parlamento en tres ocasiones.

El miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, a cargo de la agenda parlamentaria del Gobierno, presentó su renuncia en desacuerdo con la forma en que la primera ministra ha gestionado el Brexit, pero más concretamente por su intención de presentar el proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada de la UE negociado con Bruselas.

Ese proyecto incluye nuevas medidas, entre ellas la posibilidad de que los diputados puedan votar sobre la celebración de un segundo referéndum para confirmar o rechazar el acuerdo del Brexit.

El Reino Unido tiene fijada la retirada de la UE para el próximo 31 de octubre tras solicitar un retraso del día inicialmente establecido del 29 de marzo de 2019.

(Con información de EFE)