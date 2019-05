Pablito Velázquez propone  implementar un sistema de gestión virtual que permita agilizar trámites y tener un control de la gestión

El concejal de Cambiemos y candidato a intendente de Posadas, Pablito Velázquez, propone recuperar la Municipalidad para dar respuesta a los vecinos y agilizar los trámites principalmente para quien quiere emprender. Además dijo que buscará dar transparencia a la gestión a través de un sistema electrónico virtual.

El candidato visitó los estudios de Misiones Online TV para dar a conocer sus propuestas. Entre sus prioridades, indicó que buscará dar agilidad y transparencia a la gestión.

Plantea la eliminación de algunas tasas, como la de derecho de publicidad y propaganda para los comercios de la ciudad de Posadas, e incorporar una ordenanza de conceptos estéticos de la cartelería.

En materia de servicios, dijo que buscará recuperar la autonomía municipal en servicios públicos, alumbrado público y en transporte volver a dialogar con los empresarios para “reordenar lo planificado y que no se cumplió”.

Sobre la campaña, aseguró que la gente supo separar muy bien que esta elección, la del 2 de junio, no tiene que ver ni con Macri, con Fernández o con Cristina; “sino que tiene que ver básicamente con quien vamos a elegir para que administre la ciudad de Posadas”.

¿Cuáles son los dos o tres temas principales que querés que la gente recuerde como tu propuesta?

Nosotros desarrollamos primero un plan de Gobierno que presentamos hace poco días en dos ejes, la gestión y el desarrollo. La gestión es lo urgente, lo que consideramos como necesario, que tiene que ver con todo el sistema electrónico de gestión virtual de los trámites en la Municipalidad de Posadas. Creemos que hoy es una de las principales fuerzas o necesidad de la ciudad que la Municipalidad le brinde respuestas al vecino de Posadas cada vez que se acerca; y sobre todo a aquellos que quieren emprender, al que quiere abrir un negocio.

Al que quiere hacer algo hoy en Posadas se le hace todo muy cuesta arriba, no solamente por la cuestión impositiva, sino también por las enormes trabas o dificultades que se encuentran en la Municipalidad a la hora de ir a hacer un trámite.

Eso queremos agilizar a través de un sistema de gestión virtual que nos permita además tener un control de la gestión, y de manera porcentual también poder conocer de qué manera y en cuánto tiempo se solucionan los problemas o las necesidades que nos vienen a plantear los problemas de Posadas.

En cuanto al desarrollo, vamos más a la cuestión impositiva, de facilitación de trámites, de eliminación de la tasa de derecho de publicidad y propaganda para los comercios de la ciudad de Posadas, e incorporar una ordenanza de conceptos estéticos de la cartelería.

Hoy es una tasa que tiene baja incidencia en el presupuesto municipal pero que para adentro al comerciante le significa un costo más que debe afrontar.

Y en manera de estética no sé si cambió mucho tampoco…

No, no cambió nada. Es más, la ciudad quedó más apagada, más oscura. Los comerciantes dejaron de invertir en sus vidrieras, y eso le hizo mal a Posadas que pretende ser una ciudad turística.

Por otra parte una incubadora de empresas, nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar el perfil de nuestra ciudad para que Posadas se pueda desarrollar, y para eso también tenemos que orientar no solamente a los jóvenes respecto a las carreras que necesitamos que estudien, que son las carreras que le hace falta a la ciudad para desarrollarse. Sino también a los emprendedores, porque hay muchos vecinos de Posadas que tienen buenas ideas para nuestra ciudad, pero si a esas ideas la podemos acompañar y las podemos ir modelando para que acompañen el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, seguramente van a ser mucho mejor, entonces orientar la inversión del municipio a acompañar y a apoyar precisamente a los emprendedores locales.

Eso nos va a ayudar a generar trabajo e ingresos para aquellas personas que están pasando una situación difícil, porque no tienen un empleo formal ni tampoco la posibilidad de conseguirlo si no es solamente a través del municipio o el estado; entonces tenemos que generar desde la Municipalidad espacios para que se puedan desarrollar nuevos emprendimientos. Y también formar a los jóvenes, nosotros pretendemos crear la escuela de oficios municipales en cada barrio. Ahí es donde hay que atacar con educación y con oficio a la droga que hoy se lleva el presente de nuestros chicos.

Había escuchado lo del GIRSU también…

Si, nosotros creemos que hay que retomar el GIRSU. El GIRSU es la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que hoy claramente en Posadas la basura es un problema desde la recolección, tenemos que avanzar en la separación, tenemos que pensar en el cuidado de nuestra casa común que es nuestra ciudad de Posadas, que es nuestro medio ambiente. Y para eso creemos que hace falta acuerdo político con todas las fuerzas que actúan en la ciudad de Posadas. Con el GIRSU para tener como política de Estado a partir de ahora en adelante, ésta va a ser la forma en la que vamos a recolectar los residuos y en la que los vamos a tratar y vamos a generar y a acompañar también a los recuperadores urbanos. …()

Hay que trabajar juntos para que el GIRSU sea una política de Estado, hay que trabajar juntos para recuperar la autonomía municipal desde la coparticipación, desde el dinero que le corresponde a los posadeños, así también como la autonomía en los servicios públicos como la iluminación en las calles, en los transportes públicos. Cuando hablamos de recuperar la autonomía municipal nosotros hablamos también de recuperar los recursos que tiene la provincia y que le corresponden a la ciudad de Posadas.

¿Qué cambiaría hoy con el transporte público por ejemplo?

Yo creo que hay que sentarse con los empresarios del transporte que están hoy en nuestra ciudad para reordenar aquello que se planificó en su momento y que nuca se terminó.

Por ej. la avenida Uruguay…hay muchísimas quejas, los vecinos de Itaembé Guazú, de Itaembé Miní, de la zona de San Isidro… desde que se inauguró la estación de la avenida Quaranta se les ha complicado la vida. Se supone que desde el Municipio nosotros tenemos que tratar de facilitarles la vida a los vecinos; entonces hay que volver a juntarse, hay que ver cuál ha sido el grado de incidencia en aquel proyecto inicial del sistema integrado de transportes, cuanto ha incidido eso en desmejorar el servicio del transporte público y poder reorientar los recursos y desde la planificación también aquellos sectores del transporte público que están mal hoy en día.

¿Cuál es la demanda principal en esta recorrida en los barrios?

La basura, el arreglo de calles y la iluminación son las tres cosas principales. El viejo alumbrado barrido y limpieza en el siglo XXI es lo que hoy más los vecinos nos reclaman, lo que más los vecinos le reclaman a una gestión que viene siendo parte además del mismo grupo político desde hace 20 años.

¿Cómo estás viendo es en estos días la posibilidad de la fábrica de casas de madera aquí en Posadas?

Eso es muy bueno, es claramente muy bueno. Por eso cuando hablaba de la formación de oficio, hay que formar sobre todo a los jóvenes para que todos esos emprendimientos que son buenos, ya que siempre lo bueno hay que continuar, hay que apostar también y ver en toda la cadena, que otras cosas hacen falta desarrollar para que verdaderamente podamos crecer y que también el ciudadano común pueda ver ese crecimiento, porque muchas veces se anuncian grandes cosas que están muy buenas pero que no le llegan al vecino común, y ese debe ser el esfuerzo principal que debe tener un intendente.

¿Pablo cómo impacta en tu campaña la situación nacional de Cambiemos y la economía argentina a una semana de las elecciones? ¿Qué pasa en las calles?

En las calles la gente ha logrado separar muy bien que esta elección, la del 2 de junio, no tiene que ver ni con Macri, con Fernández, con Cristina; sino que tiene que ver básicamente con quien vamos a elegir para que administre la ciudad de Posadas, para que junte la basura, para que ilumine los barrios, para que nos de seguridad, para tener una municipalidad de cara al vecino, una municipalidad y un intendente que este cerca. Y que verdaderamente el Municipio brinde respuesta, eso es algo que la gente lo ha comprendido muy bien porque es lo que más nos rescatan cada vez que no reciben en una casa, reconociendo también de nuestra lucha que no es de ahora, no es del tiempo de Macri ni de Cristina, que es de mucho tiempo atrás y reconociendo también que en Posadas hace falta cambiar porque hace 20 años gobiernas los mismos, hace 20 años en el fondo se sigue sosteniendo un mismo esquema de poder que es el que hoy está perjudicando al vecino común de los barrios.

APF