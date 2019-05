María Belén Pérez propone crear por ordenanza un Ente Regulador del transporte urbano de pasajeros

Candidata a concejal en segundo lugar de la lista por el sub lema Nuestra Ciudad del frente Juntos por el Cambio que encabeza como candidato a intendente Ariel Pianesi, María Belén Pérez participó de una entrevista en los estudios de Radio Libertad donde dijo querer ocuparse principalmente de la problemática de la basura don el reciclado y el transporte urbano de pasajeros con la creación de un Ente Regulador y se mostró optimista respecto al resultado electoral del próximo 2 de junio de “ganar la ciudad” como en el 2017.

María Belén Pérez- Radio Libertad

Agregó que trabaja con “Pepe” Pianesi hace muchos años (cuando fue concejal) y conoce la dinámica del Concejo Deliberante considerando importante aportar la voz de una mujer más al Concejo que “esta tan falto de voces femeninas”, y tenemos una gran preocupación en la ciudad con los servicios públicos y entre ellos los residuos y el transporte, “creo que desde el Concejo Deliberante se pueden hacer muchas cosas. En cuanto a la basura que es el reclamos que más escuchamos de los vecinos y se deben generar programas y condiciones para que la municipalidad pueda tomar la decisión política y ejecutarla en lo que tiene que ver con el reciclaje. Somos de las pocas capitales del país que todavía tira la basura como hace 50 años, si separación ni criterio de reciclaje y destino final de distintos tipos de residuos”.

Residuos

Si bien admitió que requiere de una inversión importante, consideró que “no es inalcanzable, ya hay algunas ordenanzas que dan la posibilidad de gestionar los residuos de manera distinta que hoy no se aplican, más allá de los fondos internacionales o nacionales. Primero de una concientización muy profunda y de poder tener una planta de reciclaje, el intendente (Joaquín Losada) ya anunció que va a comprar una”, además propuso controlar lo que denominó algo muy sencillo como los restos de poda que se lleva a distintos puntos y se queman destacando que la mayoría de la ciudades tienen maquinas chipeadoras que permiten reutilizar restos.

Respecto al programa de Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que se había comenzado a implementar, María Belén dijo que “nunca se completó el trámite del proyecto para recibir los fondos, no se cortaron los fondos porque nunca vinieron, porque la Municipalidad no completo el proyecto, pero es constante culpar al Gobierno nacional de cuestiones que se pueden resolver en la ciudad por falta de voluntad política”.

Transporte

Sobre el transporte urbano de pasajeros que en la actualidad está integrado con Garupá y Candelaria, la aspirante a ocupar una banca de concejal sostuvo que si bien está esta situación los intendentes tienen el poder de controlar, tienen el poder de policía, “el municipio no tiene ningún tipo de control de lo que hacen las empresas, cambian los recorridos, los recortan, las condiciones en que viaja el pasajero y hoy no se está haciendo nada por eso y es un poder que sí tiene la Municipalidad y la idea es la creación de un Ente Regulador, ya se presentó un proyecto de creación del ente que ejerza el poder de policía, saber cómo viajan los vecinos, cuales son la líneas y controlar a la empresa de cerca, porque si no las controlas te gobierna la ciudad”.

Agregó que también presentaron desde el bloque Cambemos un proyecto de ordenanza para la creación de un Comité de Costos integrado por profesionales y miembros de la Municipalidad y Concejales que evalúe cuáles son los costos reales a la hora de implementar los aumentos de tarifas, “hay que implementarlo mediante una ordenanza que quede para la historia, que se pueda transparentar. Hoy el municipio no sabe cuántos boletos-pasaje vende la empresa, no sabe cuánto es la inversión, los gastos”, para referirse además a la SUBE que destacó la mayoría de la provincias están adherida a la SUBE nacional “donde uno puede saber cuántos pasajeros utilizan el servicio y además los sectores que tienen beneficios”.

Por últimos dijo sentirse contenta con la ley de paridad de género que permite la inclusión de la mujer en lugares alternados en las listas con los hombres aunque consideró que “con la ley de lemas es muy difícil para las mujeres irrumpir, sobre todo en los Concejos Deliberante, pero es un paso, es una conquista, ahora tenemos que trabajar para encabezar las listas y derogar la ley de lemas”.

EP/E.J.