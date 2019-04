Realizarán el quinto Slam de poesía en la Murga de la Estación

Se trata de una competencia lúdica , un juego donde los participantes realizan una expresión poética oral en unos tres minutos. Será el próximo sábado 20 de Abril a las 21 hs en Pedro Mendez 2260.



Esta edición se denomina Copa Equinoccio y se hará en esta ocasión en la Murga de la Estación (Pedro Mendez 2260)-

El evento también ofrecerá como complemento ferias de editoriales, música en vivo y muchas cosas más, según anticiparon los organizadores.



El Slam Posadas es sin fines lucrativos y con intenciones puramente expresivas, destacaron: abierto y plural un escenario que no busca limitar si no abrir las puertas a la experimentación

ser un megáfono para todas esas ideas que no encuentran un lugar donde ser dichas.



Un slam de poesia es una competencia lúdica , un juego que pone a sus participantes en un contexto en el cual pueda dar lo mejor de si , con reglas simples y simbólicas que buscan despertar la creatividad.



– 3 minutos 20 segundos para hacer decir lo que sea

– no se permiten bases ni instrumentos musicales

– texto propio. (no se puede repetir)



Un espacio completamente abierto y plural donde importa la intención que cada uno le ponga a su propia creación , donde cualquier recurso escénico vale y lo que dispara las emociones son el cuerpo y la voz , el jurado es el publico y lo único que importa es la poesía escondida en todas las formas de expresión de las cuales el humano es capaz.

(A.S)